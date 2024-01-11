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Если здоровье ухудшилось — как военному пройти ВВК во время войны

11 января 2024 05:38
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Виктор Кульбаба
Как военному пройти ВВК во время войны — комментарий юриста
Военнослужащий проходит военно-врачебную комиссию. Фото: ООТЦК и СП
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Виктор Кульбаба

Тысячи смелых украинцев встали на защиту Украины с начала полномасштабной войны, которую начала страна-агрессорская россия. Ежедневно военнослужащие находятся в сверхсложных условиях. Конечно, это может стать причиной ухудшения здоровья. В таком случае воины имеют право повторно пройти военно-врачебную комиссию, которая определит их пригодность к военной службе.

Как военному во время прохождения службы получить направление на ВВК, объяснил юрист Андрей Лавренюк.

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Как получить направление на ВВК

В соответствии с подпунктом б пункта 6.1. главы 6 раздела первого Положения № 402 направление на медицинский осмотр военнослужащих (кроме военнослужащих срочной службы) проводится:

  • прямыми начальниками от командира отдельной части, ему равных и выше;
  • органами управления и подразделений Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины;
  • прокуратурой;
  • судом;
  • начальниками гарнизонов, штатных ВВК, военных лечебных учреждений по месту лечения;
  • военными комендантами гарнизонов;
  • военными комиссарами.

Так, чтобы получить направление на ВВК, военнослужащему необходимо написать два рапорта на имя командира воинской части:

  • первый — о выдаче справки об обстоятельствах травмы (ранения, контузии);
  • второй — о направлении на ВВК.

Каждый рапорт рекомендуется подавать в двух экземплярах.

Юрист напомнил, что этот вид документа является официальным и определяется ст. 21 ЗУ "О воинской обязанности и военной службе".

Документы для прохождения ВВК военным

После получения направления на ВВК необходимо собрать список необходимых документов. Важно иметь при себе все медицинские документы, выписываемые врачами в госпитале. Для прохождения военно-врачебной комиссии у военнослужащих должно быть:

  • направление на медицинский осмотр ВВК;
  • медицинская книга;
  • удостоверение личности (военный билет или удостоверение офицера);
  • медицинская характеристика (необязательный документ в военное время);
  • служебная характеристика (необязательный документ в военное время);
  • оригинал справки об обстоятельствах травмы от в/ч (в случае получения травмы, ранения, контузии, увечья в результате боевых действий) и/или заверенную копию акта о несчастном случае (острое профессиональное заболевание (отравление), ранения, контузии, травмы, увечья, кроме увечий) тех случаев, которые наступили в результате поражений или действий со стороны противника);
  • удостоверение УБД (при наличии);
  • выписки из личных дел и другие справочные материалы для военнослужащих — участников боевых действий (могут быть в виде ксерокопий, однако заверены соответствующими должностными лицами и печатью в/ч).

 

Как получить направление на ВЛК
Военнослужащий проходит ВВК. Фото: google.com

Порядок прохождения ВВК

В Украине действуют штатные ВВК, к которым относятся ЦВВК и ВВК региона (расположены в г. Львов, г. Харьков, г. Днепр, г. Одесса, г. Винница). Кроме того, есть внештатные постоянно действующие ВВК, к которым относятся:

  • госпитальные ВВК;
  • гарнизонные ВВК;
  • врачебно-летные комиссии (ВЛК);
  • ВВК высокомобильных десантных войск;
  • ВВК территориального центра комплектования;
  • ВВК государственных, коммунальных учреждений здравоохранения с правами госпитальной ВВК.

Военный должен пройти всех врачей из состава комиссии, включающей:

  • хирурга;
  • терапевта;
  • невропатолог;
  • окулиста;
  • отоларинголога;
  • гинеколога (для женщин);
  • врачей других специальностей при необходимости.

На ВВК военного направят на ЭКГ-обследование, флюорографическое обследование органов грудной клетки, общий анализ крови и мочи. Возможно, военному назначат дополнительное обследование по медицинским показаниям.

Сроки для прохождения ВВК не определены законодательством и зависят в каждом конкретном случае от количества необходимых медицинских (специальных) исследований для установления диагноза и/или очередями и загруженностью врачей.

Какие решения принимает ВВК при ухудшении здоровья военного

По результатам проведенного ВВК может быть принято одно из следующих решений:

  • направление военнослужащего в отпуск по состоянию здоровья на определенный период, если здоровье может восстановиться до того состояния, когда он снова пригодится к военной службе;
  • признание военного временно непригодным по состоянию здоровья на 6-12 месяцев для лечения и пересмотром;
  • увольнение с военной службы по состоянию здоровья, если здоровье уже не может восстановиться до того состояния, когда военнослужащий снова пригодится к военной службе.

Ранее мы сообщали, как военным оформить помощь при ранении на фронте.

Напомним, мы писали, сколько будут зарабатывать украинские военные в 2024 году.

Также мы информировали, может ли демобилизироваться доброволец в случае попечительства над лицом с инвалидностью.

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