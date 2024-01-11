Как военному пройти ВВК во время войны — комментарий юриста

Если здоровье ухудшилось — как военному пройти ВВК во время войны
Тысячи смелых украинцев встали на защиту Украины с начала полномасштабной войны, которую начала страна-агрессорская россия. Ежедневно военнослужащие находятся в сверхсложных условиях. Конечно, это может стать причиной ухудшения здоровья. В таком случае воины имеют право повторно пройти военно-врачебную комиссию, которая определит их пригодность к военной службе.
Как военному во время прохождения службы получить направление на ВВК, объяснил юрист Андрей Лавренюк.
Как получить направление на ВВК
В соответствии с подпунктом б пункта 6.1. главы 6 раздела первого Положения № 402 направление на медицинский осмотр военнослужащих (кроме военнослужащих срочной службы) проводится:
- прямыми начальниками от командира отдельной части, ему равных и выше;
- органами управления и подразделений Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины;
- прокуратурой;
- судом;
- начальниками гарнизонов, штатных ВВК, военных лечебных учреждений по месту лечения;
- военными комендантами гарнизонов;
- военными комиссарами.
Так, чтобы получить направление на ВВК, военнослужащему необходимо написать два рапорта на имя командира воинской части:
- первый — о выдаче справки об обстоятельствах травмы (ранения, контузии);
- второй — о направлении на ВВК.
Каждый рапорт рекомендуется подавать в двух экземплярах.
Юрист напомнил, что этот вид документа является официальным и определяется ст. 21 ЗУ "О воинской обязанности и военной службе".
Документы для прохождения ВВК военным
После получения направления на ВВК необходимо собрать список необходимых документов. Важно иметь при себе все медицинские документы, выписываемые врачами в госпитале. Для прохождения военно-врачебной комиссии у военнослужащих должно быть:
- направление на медицинский осмотр ВВК;
- медицинская книга;
- удостоверение личности (военный билет или удостоверение офицера);
- медицинская характеристика (необязательный документ в военное время);
- служебная характеристика (необязательный документ в военное время);
- оригинал справки об обстоятельствах травмы от в/ч (в случае получения травмы, ранения, контузии, увечья в результате боевых действий) и/или заверенную копию акта о несчастном случае (острое профессиональное заболевание (отравление), ранения, контузии, травмы, увечья, кроме увечий) тех случаев, которые наступили в результате поражений или действий со стороны противника);
- удостоверение УБД (при наличии);
- выписки из личных дел и другие справочные материалы для военнослужащих — участников боевых действий (могут быть в виде ксерокопий, однако заверены соответствующими должностными лицами и печатью в/ч).
Порядок прохождения ВВК
В Украине действуют штатные ВВК, к которым относятся ЦВВК и ВВК региона (расположены в г. Львов, г. Харьков, г. Днепр, г. Одесса, г. Винница). Кроме того, есть внештатные постоянно действующие ВВК, к которым относятся:
- госпитальные ВВК;
- гарнизонные ВВК;
- врачебно-летные комиссии (ВЛК);
- ВВК высокомобильных десантных войск;
- ВВК территориального центра комплектования;
- ВВК государственных, коммунальных учреждений здравоохранения с правами госпитальной ВВК.
Военный должен пройти всех врачей из состава комиссии, включающей:
- хирурга;
- терапевта;
- невропатолог;
- окулиста;
- отоларинголога;
- гинеколога (для женщин);
- врачей других специальностей при необходимости.
На ВВК военного направят на ЭКГ-обследование, флюорографическое обследование органов грудной клетки, общий анализ крови и мочи. Возможно, военному назначат дополнительное обследование по медицинским показаниям.
Сроки для прохождения ВВК не определены законодательством и зависят в каждом конкретном случае от количества необходимых медицинских (специальных) исследований для установления диагноза и/или очередями и загруженностью врачей.
Какие решения принимает ВВК при ухудшении здоровья военного
По результатам проведенного ВВК может быть принято одно из следующих решений:
- направление военнослужащего в отпуск по состоянию здоровья на определенный период, если здоровье может восстановиться до того состояния, когда он снова пригодится к военной службе;
- признание военного временно непригодным по состоянию здоровья на 6-12 месяцев для лечения и пересмотром;
- увольнение с военной службы по состоянию здоровья, если здоровье уже не может восстановиться до того состояния, когда военнослужащий снова пригодится к военной службе.
Ранее мы сообщали, как военным оформить помощь при ранении на фронте.
Напомним, мы писали, сколько будут зарабатывать украинские военные в 2024 году.
Также мы информировали, может ли демобилизироваться доброволец в случае попечительства над лицом с инвалидностью.
Читайте Новини.LIVE!