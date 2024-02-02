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Какие потери понесли ВКС РФ во время атаки на Бельбек — Игнат рассказал детали

2 февраля 2024 17:25
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Какие потери понесли ВКС РФ во время атаки на Бельбек — Игнат рассказал детали
Спикер ВС ВСУ Юрий Игнат. Фото: Укринформ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал детали ракетного удара ВСУ по российскому военному аэродрому "Бельбек" во временно оккупированном Крыму. По его словам, Воздушно-космические силы России потеряли по меньшей мере три военных самолета тактической авиации, а также летный состав.

Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

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Игнат обратил внимание, что данные могут отличаться, поскольку у ГУР гораздо больше данных о последствиях и жертвах удара, тогда как у ВВС — свои источники и результаты работы разведывательной авиации.

"Лучшее подтверждение — это спутниковые снимки, где можно что-то разглядеть. Но еще лучшее подтверждение — это некрологи в российских пабликах. Это то, что они сами признают и публикуют информацию о поражениях. По меньшей мере, там было три самолета, затем личный состав определенный был уничтожен", — сказал он.

Какие потери понесли ВКС РФ во время атаки на Бельбек — Игнат рассказал детали
Пожар на аэродроме "Бельбек". Источник: росСМИ

В то же время спикер обратил внимание, что сейчас устанавливается тип уничтоженных машин. По его словам, там могут базироваться тяжелые многоцелевые истребители Су-35, являющиеся одними из самых дорогих самолетов вражеских ВКС.

Напомним, что вчера Силы обороны юга нанесли ракетный удар по "Бельбеку". Авиация ВКС РФ была атакована по меньшей мере пятью ракетами, достигшими целей удара. Также во время атаки был уничтожен командующий 38 эскадрильей ВКС РФ, генерал-лейтенант Александр Татаренко.

В то же время, морские дроны ГУР уничтожили ракетный катер "Ивановец" 41-й бригады Черноморского флота в западной части Крыма. Корабль находился на боевом дежурстве, охраняя пункт базирования в Новоозерном.

Крым
Украина
самолеты
ракетный удар
Юрий Игнат

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