Яких втрат зазнали ПКС РФ під час атаки на Бельбек — Ігнат розповів деталі

Спікер ПС ЗСУ Юрій Ігнат. Фото: Укрінформ

Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів деталі ракетного удару ЗСУ по російському військовому аеродрому "Бельбек" в тимчасово окупованому Криму. За його словами, Повітряно-космічні сили Росії втратили щонайменше три військові літаки тактичної авіації, а також льотний склад.

Про це він розповів в етері телемарафону.

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Ігнат звернув увагу, що дані можуть відрізнятися, оскільки у ГУР набагато більше даних про наслідки та жертв удару, тоді як у ПС — свої джерела та результати роботи розвідувальної авіації.

"Найкраще підтвердження — це супутникові знімки, де можна щось розгледіти. Але ще краще підтвердження — це некрологи в російських пабліках. Це те, що вони самі визнають і публікують інформацію про ураження. Щонайменше там було три літаки, потім особовий склад певний був знищений", — сказав він.

Пожежа на аеродромі "Бельбек". Джерело: росЗМІ

Водночас речник звернув увагу, що наразі встановлюється тип знищених машин. За його словами, там можуть базуватися важкі багатоцільові винищувачі Су-35, які наразі є одними з найдорожчих літаків ворожих ПКС.

Нагадаємо, що вчора Сили оборони півдня завдали ракетного удару по "Бельбеку". Авіація ПКС РФ була атакована щонайменше пʼятьма ракетами, які досягли цілей удару. Також під час атаки було знищено командувача 38 ескадрильї ПКС РФ, генерал-лейтенанта Олександра Татаренка.

Водночас морські дрони ГУР знищили ракетний катер "Івановець" 41-ї бригади Чорноморського флоту в західній частині Криму. Корабель перебував на бойовому чергуванні, охороняючи пункт базування у Новоозерному.