Как РФ изменила тактику ракетных обстрелов — объяснение эксперта
В последнее время российские захватчики изменили тактику обстрелов по Украине, в частности, относительно соотношения баллистики к крылатым ракетам. Теперь оккупанты меньше используют "шахедов" и выпускают ракеты несколькими волнами.
Об этом рассказал авиационный эксперт Константин Криволап в эфире программы "Линия фронта".
Как РФ изменила тактику ракетных обстрелов
Эксперт рассказал, что во время последних ракетных обстрелов россиян было гораздо больше баллистики. Кроме того, последняя атака россиян была очень быстрой.
"Интересно в этой атаке то, что она была сделана очень быстро. "Шахедов" было всего восемь. Они подогнали Ту-95 и запустили четыре волны. И одновременно четыре МиГ выпускают "Кинжалы", тогда как Ту-22 выпускают восемь Х-22 — бешеных ракет, которые не имеют точности. Эта концентрация по времени — это очень заметно, что они организовали", — объясняет Криволап.
Атака РФ по Украине 8 января
В ночь на 8 января российские оккупанты нанесли массированный удар по Украине, применив крылатые, авиационные, баллистические, зенитные управляемые ракеты и ударные БпЛА. Силы ПВО уничтожили 18 крылатых ракет и восемь "шахедов".
Российская армия атаковала Харьковскую область. Враг попал в предприятие и учебное заведение. А также обстреляли торговый центр в Кривом Роге, десятки частных домов и другие громады. В результате вражеской атаки погиб один человек, также есть пострадавшие.
Напомним, аналитики ISW назвали причины, почему поставка западных ПВО для Украины имеет решающее значение.
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