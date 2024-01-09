Как РФ изменила тактику ракетных обстрелов — объяснение эксперта

Ракета в небе. Фото: из открытых источников

В последнее время российские захватчики изменили тактику обстрелов по Украине, в частности, относительно соотношения баллистики к крылатым ракетам. Теперь оккупанты меньше используют "шахедов" и выпускают ракеты несколькими волнами.

Об этом рассказал авиационный эксперт Константин Криволап в эфире программы "Линия фронта".

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Эксперт рассказал, что во время последних ракетных обстрелов россиян было гораздо больше баллистики. Кроме того, последняя атака россиян была очень быстрой.

"Интересно в этой атаке то, что она была сделана очень быстро. "Шахедов" было всего восемь. Они подогнали Ту-95 и запустили четыре волны. И одновременно четыре МиГ выпускают "Кинжалы", тогда как Ту-22 выпускают восемь Х-22 — бешеных ракет, которые не имеют точности. Эта концентрация по времени — это очень заметно, что они организовали", — объясняет Криволап.

Атака РФ по Украине 8 января

В ночь на 8 января российские оккупанты нанесли массированный удар по Украине, применив крылатые, авиационные, баллистические, зенитные управляемые ракеты и ударные БпЛА. Силы ПВО уничтожили 18 крылатых ракет и восемь "шахедов".

Российская армия атаковала Харьковскую область. Враг попал в предприятие и учебное заведение. А также обстреляли торговый центр в Кривом Роге, десятки частных домов и другие громады. В результате вражеской атаки погиб один человек, также есть пострадавшие.

Напомним, аналитики ISW назвали причины, почему поставка западных ПВО для Украины имеет решающее значение.