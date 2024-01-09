Як РФ змінила тактику ракетних обстрілів — пояснення експерта

Ракета в небі. Фото: з відкритих джерел

Останнім часом російські загарбники змінили тактику обстрілів по Україні, зокрема щодо співвідношення балістики до крилатих ракет. Тепер окупанти менше використовують "шахедів" та випускають ракети декількома хвилями.

Про це розповів авіаційний експерт Костянтин Криволап в ефірі програми "Лінія фронту".

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Експер розповів, що під час останніх ракетних обстрілів росіян було значно більше балістики. Крім того, остання атака росіян була дуже швидкою.

"Цікаво в цій атаці те, що вона була зроблена дуже швидко. "Шахедів" було всього вісім. Вони підігнали Ту-95 і запустили чотири хвилі. І водночас чотири МіГ випускають "Кинджали", тоді як Ту-22 випускають вісім Х-22 — скажених ракет, які не мають точності. Оця концентрація по часу — це дуже помітно, що вони організували", — пояснює Криволап.

Атака РФ по Україні 8 січня

У ніч проти 8 січня російські окупанти завдали масованого удару по Україні, застосувавши крилаті, авіаційні, балістичні, зенітні керовані ракети та ударні БпЛА. Сили ППО знищили 18 крилатих ракет та вісім "шахедів".

Російська армія атакувала Харківську область. Ворог влучив у підприємство та навчальний заклад. А також обстріляли торговельний центр у Кривому Розі, десятки приватних будинків та інші громади. Внаслідок ворожої атаки загинула одна людина, також є постраждалі.

Нагадаємо, аналітики ISW назвали причини, чому постачання західних ППО для України має вирішальне значення.