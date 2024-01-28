Греция согласилась передать Украине устаревшее вооружение

Греческие БМП-1. Фото: АрмияInform

Политическое и военное руководство Греции согласилось передать Украине устаревшие системы вооружения. По данным открытых источников, Афины владеют системами ПВО "Тор", "Оса", С-300, а также зенитными установками ЗУ-23-2 и боеприпасами ко всем перечисленным системам вооружения.

Об этом сообщает Kathimerini.

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"Уже даны необходимые указания, чтобы устаревшие системы и техника, которые больше не используются греческой армией, были переброшены в Украину", — говорится в материале.

Это решение Греция приняла после того, как Управление военного сотрудничества Минобороны США заявило, что Госдепартамент одобрил продажу Афинам истребителей F-35 стоимостью 8,6 млрд долларов.

К тому же госсекретарь США Энтони Блинкен направил письмо премьер-министру Греции Кириакису Мицотакису с предложением передать или продать Украине вооружение в обмен на помощь Вашингтона на общую сумму 200 млн долларов.

Напомним, госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен предложил Греции заменить все советское вооружение и военную технику более современными образцами от американских или европейских компаний. Он просит страну передать это оружие для Украины.

Также мы писали, что Германия в 2024 году планирует передать Украине военные вертолеты из Бундесвера. Министр обороны страны Борис Писториус дал обещание предоставить нашей стране шесть многоцелевых вертолетов Sea King Mk41. Также ФРГ предоставит и другое вооружение в этом году.