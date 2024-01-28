Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Зараз arrow Греція погодилася передати Україні застаріле озброєння arrow

Греція погодилася передати Україні застаріле озброєння

28 січня 2024 08:39
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Греція погодилася передати Україні застаріле озброєння
Грецькі БМП-1. Фото: АрміяInform
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Політичне та військове керівництво Греції погодилося передати Україні застарілі системи озброєння. За даними відкритих джерел, Афіни володіють системами ППО "Тор", "Оса", С-300, а також зенітними установками ЗУ-23-2 та боєприпасами до всіх перелічених систем озброєння.

Про це повідомляє Kathimerini.

Читайте також:

Військова допомога від Греції для України

"Вже надано необхідні вказівки, щоб застарілі системи та техніка, які більше не використовуються грецькою армією, були перекинуті в Україну", — йдеться у матеріалі.

Це рішення Греція ухвала після того, як Управління військової співпраці Міноборони США заявило, що Держдепартамент схвалив продаж Афінам винищувачі F-35 вартістю 8,6 млрд доларів.

До того ж держсекретар США Ентоні Блінкен направив листа прем'єр-міністру Греції Кіріакісу Міцотакісу з пропозицією передати або продати Україні озброєння в обмін на допомогу Вашингтона на загальну суму 200 млн доларів.

Нагадаємо, держсекретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен запропонував Греції замінити все радянське озброєння та військову техніку на більш сучасні зразки від американських чи європейських компаній. Він просить країну передати цю зброю для України. 

Також ми писали, що Німеччина у 2024 році планує передати Україні військові вертольоти з Бундесверу. Міністр оборони країни Борис Пісторіус дав обіцянку надати нашій країні шість багатоцільових вертольотів Sea King Mk41. Також ФРН надасть й інше озброєння цього року. 

США
зброя
Греція
військова допомога
Україна

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

23 січня 2024

09:55 Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер

Актуальне по темі