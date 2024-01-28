Греція погодилася передати Україні застаріле озброєння

Грецькі БМП-1. Фото: АрміяInform

Політичне та військове керівництво Греції погодилося передати Україні застарілі системи озброєння. За даними відкритих джерел, Афіни володіють системами ППО "Тор", "Оса", С-300, а також зенітними установками ЗУ-23-2 та боєприпасами до всіх перелічених систем озброєння.

Про це повідомляє Kathimerini.

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"Вже надано необхідні вказівки, щоб застарілі системи та техніка, які більше не використовуються грецькою армією, були перекинуті в Україну", — йдеться у матеріалі.

Це рішення Греція ухвала після того, як Управління військової співпраці Міноборони США заявило, що Держдепартамент схвалив продаж Афінам винищувачі F-35 вартістю 8,6 млрд доларів.

До того ж держсекретар США Ентоні Блінкен направив листа прем'єр-міністру Греції Кіріакісу Міцотакісу з пропозицією передати або продати Україні озброєння в обмін на допомогу Вашингтона на загальну суму 200 млн доларів.

Нагадаємо, держсекретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен запропонував Греції замінити все радянське озброєння та військову техніку на більш сучасні зразки від американських чи європейських компаній. Він просить країну передати цю зброю для України.

Також ми писали, що Німеччина у 2024 році планує передати Україні військові вертольоти з Бундесверу. Міністр оборони країни Борис Пісторіус дав обіцянку надати нашій країні шість багатоцільових вертольотів Sea King Mk41. Також ФРН надасть й інше озброєння цього року.