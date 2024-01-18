Франция анонсировала производство САУ Caesar для Украины — о каком количестве идет речь
Франция изготовит для украинской армии 78 самоходных артиллерийских установок (САУ) CEASAR. Украина сама готова предоставить часть собственных ресурсов.
Об этом сообщил министр Вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню в интервью Le Parisien.
Французские САУ для Украины
"Франция будет инициировать финансирование для обучения других. Украина сама готова предоставить часть собственных ресурсов", — сказал Лекорню.
Как известно, наше государство купило шесть таких установок за свой счет, чтобы запустить такую инициативу.
Во Франции подчеркнули, что будут поддерживать и помогать Украине во время этой страшной войны.
Что известно о САУ CAESAR
САУ CAESAR — это 155-мм самоходная артиллерийская установка, разработанная и произведенная французской фирмой Nexter. Серийно они производятся с 2007 года. В армию Франции было поставлено 72 единицы.
Самоходная артиллерийская установка на колесном шасси. Ее вес 18 тонн, длина 10 метров, а высота — 3,7 м. Длина ствола — 52 калибра. Возимый боезапас — 18 снарядов. Скорострельность — шесть выстрелов в минуту.
САУ CAESAR способен использовать всю номенклатуру натовских 155-мм артснарядов. Также в установку входит радар измерения начальной скорости, встроенный баллистический блок управления, полностью интегрированный с FCS ATLAS. Полностью автоматическая наводка оружия.
Напомним, недавно президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в скором времени Украине поставят еще "около 40 ракет большой дальности SCALP и несколько сот бомб". Также французский лидер анонсировал свой приезд в Украину.
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