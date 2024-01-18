Франция анонсировала производство САУ Caesar для Украины — о каком количестве идет речь

Министр Вооруженных Сил Франции Себастьян Лекорню. Фото: LP

Франция изготовит для украинской армии 78 самоходных артиллерийских установок (САУ) CEASAR. Украина сама готова предоставить часть собственных ресурсов.

Об этом сообщил министр Вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню в интервью Le Parisien.

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"Франция будет инициировать финансирование для обучения других. Украина сама готова предоставить часть собственных ресурсов", — сказал Лекорню.

Как известно, наше государство купило шесть таких установок за свой счет, чтобы запустить такую инициативу.

Во Франции подчеркнули, что будут поддерживать и помогать Украине во время этой страшной войны.

Что известно о САУ CAESAR

САУ CAESAR — это 155-мм самоходная артиллерийская установка, разработанная и произведенная французской фирмой Nexter. Серийно они производятся с 2007 года. В армию Франции было поставлено 72 единицы.

Самоходная артиллерийская установка на колесном шасси. Ее вес 18 тонн, длина 10 метров, а высота — 3,7 м. Длина ствола — 52 калибра. Возимый боезапас — 18 снарядов. Скорострельность — шесть выстрелов в минуту.

САУ CAESAR способен использовать всю номенклатуру натовских 155-мм артснарядов. Также в установку входит радар измерения начальной скорости, встроенный баллистический блок управления, полностью интегрированный с FCS ATLAS. Полностью автоматическая наводка оружия.

Напомним, недавно президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в скором времени Украине поставят еще "около 40 ракет большой дальности SCALP и несколько сот бомб". Также французский лидер анонсировал свой приезд в Украину.