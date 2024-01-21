Эксперт рассказал, почему Россия не может защититься от украинских БпЛА

Военный эксперт Алексей Гетьман. Фото: скриншот с видео

Российским оккупантам не хватит систем ПВО для того, чтобы защитить все свои объекты от ударов. По словам военного эксперта Алексея Гетьмана, украинские БпЛА уже летали над резиденцией российского диктатора Владимира Путина в Валдае, которая должна быть хорошо защищена.

Об этом он заявил в эфире телемарафона "Єдині новини".

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Эксперт подчеркнул, что такие случаи показывают, что в Украины есть дальнобойное и высокоточное оружие.

"Будут ли они снимать с фронта ПВО, чтобы обеспечить охрану объектов вглубь РФ — вряд ли. Мы же можем бить не только по Москве и Санкт-Петербургу... Пусть боятся. Россияне к этому были не готовы, они были уверены, что война не перейдет на их земли, но это не так. И как они будут защищаться — их проблемы", — объяснил Гетьман.

В свою очередь сегодня, 21 января, в Ленинградской области России произошло возгорание на одном из терминалов Морского торгового порта. До этого в городе были слышны взрывы и местные жители видели беспилотники в небе и якобы их "прилет" по терминалу.

Также мы писали, что в российской Туле в результате вероятной атаки украинских беспилотников в ночь на 21 января возможен "прилет" на территории АО "Щегловский вал". По данным местных, на место "прилета" поехало немало пожарных машин.