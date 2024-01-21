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Експерт розповів, чому Росія не може захиститися від українських БпЛА

21 січня 2024 08:22
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Експерт розповів, чому Росія не може захиститися від українських БпЛА
Військовий експерт Олексій Гетьман. Фото: скриншот з відео
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Російським окупантам не вистачить систем ППО для того, аби захистити всі свої об'єкти від ударів. За словами військового експерта Олексія Гетьмана, українські БпЛА вже літали над резиденцією російського диктатора Володимира Путіна у Валдаї, яка б мала бути добре захищена.

Про це він заявив в ефірі телемарафону "Єдині новини".

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Експерт наголосив, що такі випадки показують, що Україна має далекобійну та високоточну зброю.

"Чи будуть вони знімати з фронту ППО, щоб забезпечити охорону об’єктів вглиб РФ — навряд чи. Ми ж можемо бити не тільки по Москві та Санкт-Петербургу… Хай начуваються. Росіяни до цього були не готові, вони були впевнені, що війна не перейде на їхні землі, але це не так. І як вони будуть захищатися — їхні проблеми", — пояснив Гетьман.

Своєю чергою сьогодні, 21 січня, у Ленінградській області Росії сталося загоряння на в одному з терміналів Морського торговельного порту. До цього у місті було чутно вибухи і місцеві жителі бачили безпілотники в небі та нібито їх "приліт" по терміналу.

Також ми писали, що в російській Тулі внаслідок ймовірної атаки українських безпілотників в ніч проти 21 січня можливий "приліт" на території АТ "Щегловский вал". За даними місцевих, на місце "прильоту" поїхало чимало пожежних машин.

володимир путін
безпілотники
обстріли
люди
війна в Україні
Росія
атака

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