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Эксперт объяснил, почему ВСУ нуждаются в большем вертолете

14 января 2024 08:57
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Эксперт объяснил, почему ВСУ нуждаются в большем вертолете
Боевой вертолет Ми-24. Фото: Милитарный
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский рассказал в интервью Reuters об авиации, которая нужна Украине для победы. В частности, он упомянул и о боевых вертолетах.

Об эффективности вертолетов на поле боя рассказал эксперт по авиации Константин Криволап в интервью 24 канала.

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Самолеты или вертолеты

Генерал-полковник Сырский отметил, что Украине для победы необходимы дозвуковой штурмовой одноместный самолет A-10 Thunderbolt, ударные вертолеты AH-64 Apache и AH-1 Super Cobra и многоцелевой вертолет UH-60 Black Hawk.

Эксперт Константин Криволап объяснил, что по ценовой характеристике один вертолет составляет примерно треть самолета. Он имеет втрое меньше боевую нагрузку, чем самолет. При этом последний более эффективный в пять раз.

"С точки зрения поддержки войск, вертолет может сделать больше, чем самолет в коротких тактических операциях", — отметил эксперт по авиации.

Предпосылки эффективных действий вертолетов

Для эффективной работы вертолетов должна быть обезврежена работа вражеской системы ПВО, особенно радиуса малого действия. Тогда они смогут выполнять боевые задания, с которыми тяжело справиться самолетам.

"Вертолеты по своим возможностям дадут больше, чем самолеты, именно в тактических действиях", — добавил Криволап.

Ранее мы сообщали, что командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что Украине нужна от западных союзников штурмовая авиация в большом количестве. Одним из вариантов могут стать штурмовики A-10 Thunderbolt и штурмовые вертолеты.

Напоминаем, что Аргентина планирует в ближайшее время передать Украине вертолеты. Известно, что эту технику она раньше приобрела в России.

война
ВСУ
вертолет
истребитель
Сирский

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