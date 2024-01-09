В Украину прибыли американские бронемешины TITAN — на что способна такая техника
В Украину прибыла партия сверхсовременных американских бронеавтомобилей LAVR Titan, применяемых в проведении активных штурмовых действий. Новейшие автомобили одобрительно оценили украинские военные.
Об этом сообщил украинский волонтер, координатор ОО "Стоп коррупции" и военкор Роман Бочкала.
Американская надежность для украинских защитников
По сообщению милблогера, машины построены на базе передовых внедорожников: Toyota Land Cruiser, Ford F-550 и Dodge Ram, из-за чего получили просторный салон. Они имеют многопрокатную патентованную броню Titan-DS, которая выдерживает трехкратное попадание из автомата M16 с расстояния в 10 метров, а толстый слой V-образного бронированного дна позволит машине выдержать подрыв на мине, и обезопасить пассажиров.
Управляемость автомобиля обеспечивается наличием передового бортового компьютера для успешного передвижения на передовой. Его салон вмещает до восьми человек, что очень важно для украинских штурмовых групп.
"Одобрительные отзывы они уже получили от десантников 81-й ОАБр. Бойцы подчеркивают хорошую маневренность этих авто, а также бронезащиту, которая спасала военных не только от пуль, но и от обломков танковых снарядов", — рассказал военкор.
Отметим, что LAVR Titan стали поставляться в ВСУ, начиная с конца 2022 года.
Напомним, ранее в Баварии призвали правительство Германии предоставить Украине крылатые ракеты Taurus. В то же время в Украину прибыла военная помощь из Германии, содержащая новейшую самоходную зенитку Skynex.
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