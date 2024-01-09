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В Украину прибыли американские бронемешины TITAN — на что способна такая техника

9 января 2024 00:13
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В Украину прибыли американские бронемешины TITAN — на что способна такая техника
Бронеавтомобиль LAVR Titan, поступивший в ВСУ. Фото: Telegram Романа Бочкалы
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Украину прибыла партия сверхсовременных американских бронеавтомобилей LAVR Titan, применяемых в проведении активных штурмовых действий. Новейшие автомобили одобрительно оценили украинские военные.

Об этом сообщил украинский волонтер, координатор ОО "Стоп коррупции" и военкор Роман Бочкала.

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По сообщению милблогера, машины построены на базе передовых внедорожников: Toyota Land Cruiser, Ford F-550 и Dodge Ram, из-за чего получили просторный салон. Они имеют многопрокатную патентованную броню Titan-DS, которая выдерживает трехкратное попадание из автомата M16 с расстояния в 10 метров, а толстый слой V-образного бронированного дна позволит машине выдержать подрыв на мине, и обезопасить пассажиров.

В Украину прибыли американские бронемешины TITAN — на что способна такая техника
LAVR Titan на автоплатформах. Источник: Telegram Романа Бочкали

Управляемость автомобиля обеспечивается наличием передового бортового компьютера для успешного передвижения на передовой. Его салон вмещает до восьми человек, что очень важно для украинских штурмовых групп.

В Украину прибыли американские бронемешины TITAN — на что способна такая техника
Тягач с бронемашинами. Источник: Telegram Романа Бочкали

"Одобрительные отзывы они уже получили от десантников 81-й ОАБр. Бойцы подчеркивают хорошую маневренность этих авто, а также бронезащиту, которая спасала военных не только от пуль, но и от обломков танковых снарядов", — рассказал военкор.

Отметим, что LAVR Titan стали поставляться в ВСУ, начиная с конца 2022 года.

Напомним, ранее в Баварии призвали правительство Германии предоставить Украине крылатые ракеты Taurus. В то же время в Украину прибыла военная помощь из Германии, содержащая новейшую самоходную зенитку Skynex.

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