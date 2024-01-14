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Демченко рассказал, что в Украине возросло количество попыток незаконно пересечь границу

14 января 2024 10:05
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Демченко рассказал, что в Украине возросло количество попыток незаконно пересечь границу
Проверка документов на границе. Фото: ГНСУ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Украине возросло количество попыток незаконно пересечь границу. Военнообязанные пытаются уехать из Украины с помощью поддельных документов.

Об этом заявил спикер ГНСУ Андрей Демченко в эфире Ми Україна.

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Он объяснил, что меры пограничного контроля очень тщательны, инспекторы изучают все документы.

"Отмечу, что в течение 2023 года было разоблачено 3300 документов, которые были подделаны. Таких лиц мы передаем полиции", — отметил Демченко.

По его словам, "схемы" пересечения беглецов по зеленому участку границы не изменились. По-прежнему люди платят делкам за очень опасные для жизни маршруты.

Напомним, что служащие Государственной пограничной службы Украины вправе потребовать справку об отсрочке от мобилизации у мужчин, которые намерены уехать из Украины. Такие меры применяются из-за частых случаев подделки документов.

Также мы писали, что неподалеку от границы с Молдовой задержали троих уклонистов, которые пытались незаконно покинуть страну. "Клиенты" должны были заплатить по три тысячи долларов за побег.

граница
пограничники
документы
война в Украине

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