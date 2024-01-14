Демченко розповів, що в Україні зросла кількість спроб незаконно перетнути кордон

Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

В Україні зросла кількість спроб незаконно перетнути кордон. Військовозобов'язані намагаються виїхати з України за допомогою підроблених документів.

Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі Ми Україна.

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Він пояснив, що заходи прикордонного контролю дуже ретельні, інспектори вивчають всі документи.

"Зазначу, що протягом 2023-го року було викрито 3300 документів, які були підроблені. Таких осіб ми передаємо поліції", — зазначив Демченко.

За його словами, "схеми" перетину втікачів по зеленій ділянці кордону не змінилась. Як і раніше, люди платять ділкам за дуже небезпечні для життя маршрути.

Нагадаємо, що службовці Державної прикордонної служби України мають право вимагати довідку про відстрочку від мобілізації у чоловіків, які мають намір виїхати з України. Такі заходи застосовуються через часті випадки підроблення документів.

Також ми писали, що неподалік від кордону з Молдовою затримали трьох ухилянтів, які намагались незаконно покинути країну. "Клієнти" мали заплатити по три тисячі доларів за втечу.