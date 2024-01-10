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Чего боялся Путин — какие три главных сценария ядерного удара имел диктатор РФ

10 января 2024 03:39
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Чего боялся Путин — какие три главных сценария ядерного удара имел диктатор РФ
Российский президент Владимир Путин. Фото: росСМИ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Российский диктатор Владимир Путин осенью 2022 года имел три сценария развития событий, которые бы стали причиной применения ядерного оружия. Среди них также победа в войне Украины.

Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на книгу корреспондента Wall Street Journal Ярослава Трофимова "Наши враги исчезнут: российское вторжение и война за независимость Украины".

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Три сценария Путина, которые могли привести к ядерному удару

Отмечается, что, согласно оценке американской разведки, есть вероятность, что Путин рассматривал три сценария ядерного удара.

Так, эти сценарии предусматривают нападение на Россию, деоккупацию Крыма и победу Украины.

"Одним из них (сценариев. — Ред.) было масштабное нападение на собственно Россию, особенно с участием НАТО. Другой была вероятность потери физического контроля над Крымом. И третьим, по словам высокопоставленного чиновника Пентагона, была победа Украины на поле боя, "которая полностью разгромила бы российскую армию, так что российское государство испытало бы экзистенциальную угрозу", — говорится в материале.

Напомним, что недавно самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Россия полностью развернула ядерное оружие в его стране. Это заявление было обнародовано на фоне очередных ядерных угроз российскому диктатору Владимиру Путину в адрес западных союзников.

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