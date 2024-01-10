Чего боялся Путин — какие три главных сценария ядерного удара имел диктатор РФ
Российский диктатор Владимир Путин осенью 2022 года имел три сценария развития событий, которые бы стали причиной применения ядерного оружия. Среди них также победа в войне Украины.
Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на книгу корреспондента Wall Street Journal Ярослава Трофимова "Наши враги исчезнут: российское вторжение и война за независимость Украины".
Три сценария Путина, которые могли привести к ядерному удару
Отмечается, что, согласно оценке американской разведки, есть вероятность, что Путин рассматривал три сценария ядерного удара.
Так, эти сценарии предусматривают нападение на Россию, деоккупацию Крыма и победу Украины.
"Одним из них (сценариев. — Ред.) было масштабное нападение на собственно Россию, особенно с участием НАТО. Другой была вероятность потери физического контроля над Крымом. И третьим, по словам высокопоставленного чиновника Пентагона, была победа Украины на поле боя, "которая полностью разгромила бы российскую армию, так что российское государство испытало бы экзистенциальную угрозу", — говорится в материале.
Напомним, что недавно самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Россия полностью развернула ядерное оружие в его стране. Это заявление было обнародовано на фоне очередных ядерных угроз российскому диктатору Владимиру Путину в адрес западных союзников.
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