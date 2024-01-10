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Чого боявся Путін — які три головні сценарії ядерного удару мав диктатор РФ

10 січня 2024 03:39
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Чого боявся Путін — які три головні сценарії ядерного удару мав диктатор РФ
Російський президент Володимир Путін. Фото: росЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Російський диктатор Володимир Путін восени 2022 року мав три сценарії розвитку подій, які б стали причиною застосування ядерної зброї. Серед них також і перемога у війні України. 

Про це повідомляє Washington Post з посиланням на книгу кореспондента Wall Street Journal Ярослава Трофимова "Наші вороги зникнуть: російське вторгнення та війна за незалежність України".

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Зазначається, що згідно з оцінкою американської розвідки є ймовірність, що Путін розглядав три сценарії ядерного удару.

Так, ці сценарії передбачають напад на Росію, деокупацію Криму та перемогу України.

"Одним з них (сценаріїв. — Ред.) був масштабний напад на власне Росію, особливо за участю НАТО. Іншою була ймовірність втрати фізичного контролю над Кримом. І третім, за словами високопоставленого чиновника Пентагону, була перемога України на полі бою, "яка повністю розгромила б російську армію, так що російська держава відчула б екзистенційну загрозу", — йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, що нещодавно самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Росія повністю розгорнула ядерну зброю в його країні. Ця заява була оприлюднена на тлі чергових ядерних погроз російського диктатора Володимира Путіна на адресу західних союзників.

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