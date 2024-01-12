Мобилизация в Украине — нужна ли исключенному из учета повторная ВВК

Военнообязанный мужчина проходит военно-врачебную комиссию. Фото: google.com

Почти 700 дней в Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. Все военнообязанные мужчины должны стоять на военном учете и могут быть призваны в ряды ВСУ. В то же время законодательством предусмотрено, что определенные категории граждан могут быть исключены из учета, например, из-за состояния здоровья. Многие украинские мужчины были исключены еще до полномасштабной войны.

Должны ли такие лица снова становиться на учет и проходить военно-врачебную комиссию, пояснила юрист Неля Романенко.

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Так, по словам правозащитницы, согласно действующему приказу Министерства обороны №402 от 14.08.2008 "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины", исключенные из военного учета теряют статус военнообязанного лица.

Следовательно, на такое лицо не распространяются обязанности военнообязанного, в том числе по постановке на учет и прохождению военно-врачебной комиссии.

"Учитывая сегодняшние реалии определенные неосведомленные работники ТЦК могут попытаться вручить такому лицу повестку о необходимости явки в ТЦК, однако при общении с такими представителями ТЦК необходимо настаивать, что вы не военнообязанные, а значит вам не имеют права вручать повестку", — пояснила Романенко.

В то же время юрист добавила, что необходимо учитывать, что Правительство запланировало многочисленные изменения в нормативно-правовых актах по вопросам призыва на военную службу, в том числе планируется изменить критерии определения пригодности к военной службе. Кроме того, планируется принятие нового Положения о ВВК и перечне болезней.

Ранее мы рассказывали, как ВВК определяет, пригоден ли мужчина к службе в ВСУ.

Напомним, мы информировали, может ли призывник обжаловать заключение ВВК и избежать мобилизации.

Также мы писали, с какими болезнями мужчин могут забрать в ВСУ.