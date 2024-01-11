Есть ли в Скадовске инсулин для оккупированных городов Херсонщины — ответ мэра

Люди в аптеке. Фото иллюстративное: Фокус

В оккупированной части Херсона существует острый дефицит инсулина, а местных жителей заставляют ехать за ним самостоятельно в Скадовск. В больницах города есть все необходимые лекарства. Впрочем, есть ли среди них инсулин — точно неизвестно. В любом случае, чтобы получить препараты или медицинскую помощь, оккупанты требуют у людей иметь при себе страховой полис.

Об этом Новини.LIVE рассказал мэр Скадовска Александр Яковлев.

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"В больнице все медикаменты есть. Но есть ли там инсулин именно для жителей Херсонщины — затрудняюсь ответить", — сказал Александр Яковлев.

В любом случае, по словам городского головы Скадовска, для получения препаратов или медицинской помощи у людей требуют полис — паспорт РФ.

"Если этого нет, то это может быть очень усложненная процедура оказания помощи вплоть до отказа. Это общее правило. Есть случаи, когда люди из Скадовска обращались и им сказали оформлять полис. Работает ли это по отношению к другим жителям Херсонщины? Наверное", — добавил Александр.

Что касается обеспечения Скадовска всем необходимым лекарством, то соответствующая декларация на этот счет есть и такой процесс действительно происходит.

"Но понятно, что не всем, не бесплатно, и не все их могут взять. Потому что это и рецепт, и полис, чтобы тебя врач принял или выписал препараты", — подытожил Александр Яковлев.

Переписка с местной женщиной о дефиците лекарств в Каховке. Фото: t.me/hueviyherson

Напомним, во временно оккупированной Новой Каховке в Херсонской области существует критическая ситуация с нехваткой лекарств, особенно инсулина. Российские оккупанты просят местных жителей не беспокоить медицинский персонал в больницах, а за препаратом ехать самостоятельно в Скадовск или другие оккупированные города.

По словам мэра Новой Каховки, добраться к таким населенным пунктам возможно, там запускают соответствующий рейсовый транспорт. Людям, буквально не выдержавшим паспортного террора и взявшим документ РФ, доехать проще. Но те, кто отказался от принудительной паспортизации, придется в любом случае пройти проверку на блокпостах, что подвергает местных опасности.