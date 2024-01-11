Чи є у Скадовську інсулін для окупованих міст Херсонщини — відповідь мера

Люди в аптеці. Фото ілюстративне: Фокус

В окупованій частині Херсонщини існує гострий дефіцит інсуліну, а місцевих мешканців змушують їхати за ним самостійно у Скадовськ. У лікарнях міста є усі необхідні ліки. Втім, чи є серед них інсулін — точно невідомо. В будь-якому випадку, щоб отримати препарати чи медичну допомогу, окупанти вимагають у людей мати при собі страховий поліс.

Про це Новини.LIVE розповів міський голова Скадовська Олександр Яковлєв.

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"В лікарні всі медикаменти є. Але чи є там інсулін саме для жителів Херсонщини, не можу відповісти", — сказав Олександр Яковлєв.

В будь-якому випадку, за словами міського голови Скадовська, для отримання препаратів чи медичної допомоги у людей вимагають мати із собою поліс — паспорт РФ.

"Якщо цього нема, то це може бути дуже ускладнена процедура надання допомоги аж до відмови. Це загальне правило. Є випадки, коли люди зі Скадовська зверталися і їм сказали оформлювати поліс. Чи працює це щодо інших мешканців Херсонщини? Напевно", — додав Олександр.

Що стосується забезпечення Скадовська усіма необхідними ліками, то відповідна декларація щодо цього є й такий процес дійсно відбувається.

"Але зрозуміло, що не всім, не безоплатно, і не всі їх можуть взяти. Тому що це й рецепт, і поліс, щоб тебе лікар прийняв чи виписав препарати", — підсумував Олександр Яковлєв.

Листування з місцевою жінкою про дефіцит ліків у Каховці. Фото: t.me/hueviyherson

Нагадаємо, у тимчасово окупованій Новій Каховці на Херсонщині існує критична ситуація з нестачею ліків, особливо інсуліну. Російські окупанти просять місцевих мешканців не турбувати медичний персонал у лікарнях, а за препаратом їхати самостійно у Скадовськ чи інші окуповані міста.

За словами мера Нової Каховки, дістатися таких населених пунктів можливо, там запускають відповідний рейсовий транспорт. Людям, які буквально не витримали паспортного терору і взяли документ РФ, доїхати простіше. Але ті, хто відмовився від примусової паспортизації, доведеться в будь-якому випадку пройти перевірку на блокпостах, що наражає місцевих на небезпеку.