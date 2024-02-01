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Буданов заявил о возможном усилении атаки беспилотников по российским объектам

1 февраля 2024 07:22
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Буданов заявил о возможном усилении атаки беспилотников по российским объектам
Руководитель ГУР Кирилл Буданов. Фото: Global Look Press
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В ближайшее время атаки на российскую инфраструктуру могут усилиться. У украинских сил есть план, в который включены все основные объекты критической и военной инфраструктуры врага.

Об этом заявил глава ГУР Кирилл Буданов в интервью CNN.

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Отмечается, что Украина усилила атаки по целям вглубь территории России — взрывы происходят на объектах за пределами крупных городов вдали от украинской границы.

Российские власти утверждают, что с нового года они предотвратили десятки украинских беспилотников и ракетные атаки.

В то же время, не подтверждая причастность Украины к ним, глава ГУР сказал, что такие операции "вполне возможны".

"Гипотетически существует план, по которому все это происходит. И я считаю, что этот план включает все основные объекты критической инфраструктуры и объекты военной инфраструктуры РФ", — сказал Буданов.

По его словам, теперь российское гражданское население наконец-то "видит реальную картину войны".

"Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик и так далее. Это все выгодно", — отметил разведчик.

Напомним, что глава украинской разведки Кирилл Буданов верит, что война закончится в 2024 году. По его словам, украинских ударов по военным объектам РФ станет больше.

Также руководитель ГУР Кирилл Буданов заявил, что наступление российских оккупантов завершится ближе к весне этого года. По его словам, оно длится уже 2,5 месяца.

беспилотники
Кирилл Буданов
война в Украине
Россия
атака

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