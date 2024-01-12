Буданов рассказал о недостатках ракет РФ и как Украина борется с вражескими атаками

Начальник ГУР Кирилл Буданов. Фото: УП

У российских ракет есть ряд недостатков, в частности, они часто промахиваются. За воздушные атаки РФ Украина будет давать жесткий ответ, как это было с поражением военных объектов оккупантов в Крыму.

Об этом сообщил начальник главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов в интервью Le Monde.

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Буданов рассказал, что у российских ракет есть ряд недостатков. Один из них — они часто промахиваются. Украинские военные научились профессионально противодействовать обстрелам РФ.

"Если сравнивать с предыдущими годами, то с конца лета 2023 года наблюдаем увеличение количества производимых Россией боеприпасов. В то же время отмечаем снижение качества этих снарядов", — говорится в сообщении.

Начальник ГУР также добавил, что в последнее время захватчики активно используют беспилотники. Это тоже замечается с украинской стороны. Это обусловило невозможность наступательных операций обеих сторон. Однако Украина знает, как решить проблему с вражескими БпЛА. Для этого нашему государству необходимы электронные средства противодействия.

Как Украина борется с воздушными атаками РФ

По словам Буданова, после жестоких атак РФ по мирным городам и позициям наших военных, Украина дает мощный ответ, как это было с поражением военных вражеских объектов во временно оккупированном Крыму.

"В 2023 году состоялись первые украинские высадки на территорию временно оккупированного Крыма, хотя некоторые считали их невозможными. Это дает надежду ― особенно украинцам на полуострове, которые уже 10 лет живут под российской оккупацией, и многие из них уже начали опускать руки", — говорит начальник ГУР.

Кроме того, он рассказал, что северная часть Черного моря находится под контролем Украины, как и газодобывающие платформы. Украина регулярно атакует военный флот и портовые сооружения противника, поэтому россиянам в спешке пришлось перебрасывать все на юго-восток. Сейчас они пробуют создать военно-морскую базу в Очамчире на оккупированной территории Грузии.

"Все думали, что у Москвы сильная армия, но слабая экономика. Оказалось, что наоборот. Армия слаба", — подытожил Буданов.

Напомним, недавно Кирилл Буданов рассказал, что во время проведения специальной операции на территории Белгородской области РФ была тяжело ранена знаковая персона. Для эвакуации высокопоставленного чиновника вызвали вертолет на Москву.