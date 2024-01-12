Буданов розповів про недоліки ракет РФ та як Україна бореться з ворожими атаками
У російських ракет є низка недолік, зокрема, вони часто промахуються. За повітряні атаки РФ Україна буде надавати жорстку відповідь, як це було з ураженням військових об'єктів окупантів в Криму.
Про це повідомив Начальник Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов в інтерв'ю Le Monde.
Недоліки російської зброї
Буданов розповів, що російські ракети мають низку недоліків. один із них — вони часто промахуються. Українські військові навчилися професійно протидіяти обстрілам РФ.
"Якщо порівнювати з попередніми роками, то з кінця літа 2023 року спостерігаємо збільшення кількості виготовлених Росією боєприпасів. Водночас відзначаємо зниження якості цих снарядів", — йдеться у повідомленні.
Начальник ГУР також додав, що останнім часом загарбники інтенсивно використовують безпілотники. Це також помічається з українського боку. Це зумовило неможливість наступальних операцій обох сторін. Проте Украє знає, як розв'язати проблему з ворожими БпЛА. Для цього нашій державі необхідні електронні засоби протидії.
Як Україна бореться з повітряними атаками РФ
За словами Буданова, після жорстоких атак РФ по мирних міста та позиціях наших військових, Україна дає потужну відповідь, як це було з ураженням військових ворожих об'єктів у тимчасово окупованому Криму.
"У 2023 році відбулись перші українські висадки на територію тимчасово окупованого Криму, хоча дехто вважав їх неможливими. Це дає надію ― особливо українцям на півострові, які уже 10 років живуть під російською окупацією, і багато хто з них уже почав опускати руки", — каже начальник ГУР.
Крім того, він розповів, що північна частина Чорного моря перебуває під контролем України, як і газовидобувні платформи. Україна регулярно атакує військовий флот і портові споруди противника, тож росіянам поспіхом довелось перекидати все на південний схід. Зараз вони намагаються створити військово-морську базу в Очамчире на окупованій території Грузії.
"Усі думали, що у Москви сильна армія, але слабка економіка. Виявилось, що навпаки. Армія слабка", — підсумував Буданов.
Нагадаємо, нещодавно Кирило Буданов розповів, що під час проведення спеціальної операції на території Бєлгородської області РФ була важко поранена знакова персона. Для евакуації високопосадовця викликали гелікоптер на Москву.
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