Бригадный генерал "Марсель" показал видео охоты десантников ВСУ на оккупантов
Каждый день украинские воины защищают нашу землю от нашествия российских войск. Для этого они привлекают и дроны, отслеживающие проведение контратак наших защитников, и иногда сбрасывают боеприпасы на врага, как, например, работает 95 бригада десантно-штурмовых войск.
Видео поразительной работы десантников показал бригадный генерал юстиции Сергей Мельник с позывным "Марсель".
Как десантники громили оккупантов
На опубликованном видео видно, как десантники преследуют отступающую группу российских солдат, а затем вступают в навязанный ими ближний бой. Один из оккупантов был добит сбросом гранаты Ф-1 из дрона.
"Героические бойцы 2 десантно-штурмового батальона 95 бригады ДШВ выжигают рашистов из украинской земли", — подписал видео Мельник.
Напомним, что недавно полк "Азов" показал работу роты БпЛа. На видео видно, как украинские беспилотники уничтожают вражескую технику.
В то же время в ССО Украины показали на видео, как уничтожили штурмовую группу россиян под Авдеевкой.
А главнокомандующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский показал поразительную эффектную работу по уничтожению российских моторизованных колонн.
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