Бригадный генерал "Марсель" показал видео охоты десантников ВСУ на оккупантов

Украинский дрон сбрасывает гранату на российского солдата. Фото: скриншот

Каждый день украинские воины защищают нашу землю от нашествия российских войск. Для этого они привлекают и дроны, отслеживающие проведение контратак наших защитников, и иногда сбрасывают боеприпасы на врага, как, например, работает 95 бригада десантно-штурмовых войск.

Видео поразительной работы десантников показал бригадный генерал юстиции Сергей Мельник с позывным "Марсель".

Читайте также:

Как десантники громили оккупантов

На опубликованном видео видно, как десантники преследуют отступающую группу российских солдат, а затем вступают в навязанный ими ближний бой. Один из оккупантов был добит сбросом гранаты Ф-1 из дрона.

"Героические бойцы 2 десантно-штурмового батальона 95 бригады ДШВ выжигают рашистов из украинской земли", — подписал видео Мельник.

Напомним, что недавно полк "Азов" показал работу роты БпЛа. На видео видно, как украинские беспилотники уничтожают вражескую технику.

В то же время в ССО Украины показали на видео, как уничтожили штурмовую группу россиян под Авдеевкой.

А главнокомандующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский показал поразительную эффектную работу по уничтожению российских моторизованных колонн.