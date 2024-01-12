БПЛА атакуют Киевскую область - в ОВА заявили о взрывах
12 января 2024 23:23
обновлено: 23:27
Дым после взрыва поднимается в ночное небо. Иллюстративное фото:
Взрывы в Киевской области сейчас, 12 января, являются результатом работы сил ПВО. В регионе зафиксировали вражеские беспилотники.
Об этом сообщает Киевская ОВА .
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Отмечается, что в Киевской области идет боевая работа сил ПВО. Также в администрации призывают не фиксировать на камеру сбивание вражеских БпЛА и находиться в укрытии для своей безопасности.
В настоящее время тревога объявлена в Киеве, Киевской области и других из-за угрозы ударных беспилотников.
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