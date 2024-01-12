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БПЛА атакуют Киевскую область - в ОВА заявили о взрывах

12 января 2024 23:23
обновлено: 23:27
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
БПЛА атакуют Киевскую область - в ОВА заявили о взрывах
Дым после взрыва поднимается в ночное небо. Иллюстративное фото:
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Взрывы в Киевской области сейчас, 12 января, являются результатом работы сил ПВО. В регионе зафиксировали вражеские беспилотники.

Об этом сообщает Киевская ОВА .

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Отмечается, что в Киевской области идет боевая работа сил ПВО. Также в администрации призывают не фиксировать на камеру сбивание вражеских БпЛА и находиться в укрытии для своей безопасности.

Скриншот сообщения по телеграмм-каналу Киевской ОВА
Скриншот сообщения по телеграмм-каналу Киевской ОВА

В настоящее время тревога объявлена в Киеве, Киевской области и других из-за угрозы ударных беспилотников.

Карта воздушных тревог в Украине сегодня, 12 января
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Новость дополняется...

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