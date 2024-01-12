БпЛА атакують Київську область — в ОВА заявили про вибухи

Дим після вибуху підіймається в нічне небо. Ілюстративне фото:

Вибухи в Київській області зараз, 12 січня, є наслідком роботи сил ППО. В регіоні зафіксували ворожі безпілотники.

Про це повідомляє Київська ОВА.

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Зазначається, що в Київській області триває бойова робота сил ППО. Також в адміністрації закликають не фіксувати на камеру збиття ворожих БпЛА та перебувати в укриття задля своєї безпеки.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу Київської ОВА

Наразі тривога оголошена в Києві, Київській області та інших через загрозу ударних безпілотників.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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