Владислав Залистовский, позывной Blue Helmet, биография, обстоятельства гибели

Владислав Залистковский, Blue Helmet. Фото: Instagram Евгении Нестеренко

На войны не обходится без потерь, к сожалению, и в составе Вооруженных Сил Украины. Так, несколько дней назад в воздушном бою погиб украинский летчик Владислав Залистковский, известный по позывному Blue Helmet. О молодом, но успешном офицере Воздушных сил ВС Украины — в сегодняшнем материале Новини.LIVE.

Украинский лётчик-герой

Пока американские истребители F-16 готовятся к передаче Воздушным силам Вооруженных сил Украины, отечественные офицеры-летчики продолжают уничтожать российских оккупантов на Востоке и Юге Украины на той технике, которая находилась на вооружении ВС ВСУ.

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В составе Воздушных сил ВСУ насчитывается пять истребительных бригад тактической авиации. В составе базирующейся на Западе 114-й бригады ТА в Ивано-Франковске для выполнения боевых задач используются советский истребитель четвертого поколения МиГ-29.

Именно на МиГ-29 исполнял свой воинский долг перед обществом и государством офицер Вооруженных сил Украины Владислав Залистковский, известный под позывным Blue Helmet ("Голубой шлем"). Несколько дней назад он погиб при выполнении боевого задания на фронте.

Что известно о "Голубом шлеме"

Украинский военнослужащий Воздушных сил ВС Украины Владислав Залистковский родился в Житомирской области, в городе Малин. Свое военное образование он стал получать еще в детстве, в Киевском военном лицее имени Ивана Богуна.

В лицее напомнили, что Залистковский учился в 3-м взводе 4-й роты. Окончив лицей 2017 года, он продолжил обучение в Харьковском национальном университете Воздушных сил имени Ивана Кожедуба на летном факультете.

После завершения учебы, в 2021-м году, Владислав стал военнослужащим Воздушных сил ВС Украины. К моменту героической гибели молодому офицеру шел всего лишь 24-й год. Он вел блог под названием Blue Helmet в соцсети Instagram и на сервисе коротких видео TikTok.

Что о Залистковском говорят коллеги и близкие

Украинский военный летчик, собрат Залистковского, известный в соцсетях под ником air_fighter, подтвердил гибель "Голубого шлема".

"Он был одним из тех с кем я бы выполнил любую задачу с уверенностью что он меня не оставит в тяжелой ситуации, что было и по военному делу, да и по жизни в целом!" — написал офицер Воздушных сил на своей странице в Instagram.

По словам air_fighter, несмотря на молодой возраст, Владислав Залистковский имел на своем счету уже десятки успешных боевых вылетов. "Он принес присягу, которую приносил на верность Родине!" — подчеркнул отечественный летчик.

Девушка Залистковского, Евгения Нестеренко, также сообщила о гибели "Голубого шлема". "Я никогда не думала, что на моей странице будет подобный пост. Ты любил свою работу, свою жизнь, свое небо, но оно сыграло с тобой злую шутку", — написала она в Instagram.

Медийная деятельность Blue Helmet

Владислав Залистковский, как уже было сказано, не только уничтожал врагов, но и вел активную блогерскую деятельность, освещая и популяризируя работу украинской военной авиации.

Свои первые видеозаписи "Голубой шлем" начал выкладывать в мае прошлого года. Видеозаписи демонстрировали работу лётчика, процесс обучения и боевые вылеты на театре военных действий российско-украинской войны.

Последнее видео "Голубого шлема"

Официально гибель офицера Воздушных сил ВС Украины пока не верифицирована, но СМИ пишут, что в 114 бригаде тактической авиации им подтвердили потерю пилота МиГ-29.