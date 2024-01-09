Владислав Залістовський, позивний Blue Helmet, біографія, обставини загибелі

Владислав Залістковський, Blue Helmet. Фото: Instagram Євгенії Нестеренко

На війни не обходиться без втрат, на жаль, і в складі Збройних сил України. Так, кілька днів тому у повітряному бою загинув український льотчик Владислав Залістковський, відомий за позивним Blue Helmet. Про молодого, але успішного офіцера Повітряних сил ЗС України — у сьогоднішньому матеріалі Новини.LIVE.

Український льотчик-герой

Поки американські винищувачі F-16 тільки готуються до передачі Повітряним силам Збройних сил України, вітчизняні офіцери-льотчики продовжують знищувати російських окупантів на Сході та Півдні України на тій техніці, яка перебувала на озброєнні ПС ЗСУ.

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У складі Повітряних сил ЗСУ нараховується п’ять винищувальних бригад тактичної авіації. У складі 114-ї бригади ТА, яка базується на Заході, у Івано-Франківську, для виконання бойових завдань використовуються радянський винищувач четвертого покоління МіГ-29.

Саме на МіГ-29 виконував свій військовий обов’язок перед суспільством і державою офіцер Збройних сил України Владислав Залістковський, відомий під позивним Blue Helmet ("Блакитний шолом"). Кілька днів тому він загинув під час виконання бойового завдання на фронті.

Що відомо про "Блакитний шолом"

Український військовослужбовець Повітряних сил ЗС України Владислав Залістковський народився в Житомирській області, у місті Малин. Свою військову освіту він почав здобувати ще у дитинстві, в Київському військовому ліцеї імені Івана Богуна.

У ліцеї нагадали, що Залістковський навчався у 3-му взводі 4-ї роти. Закінчивши ліцей 2017 року, він продовжив навчання у Харківському національному університеті Повітряних сил імені Івана Кожедуба, на льотному факультеті.

Після завершення навчання, 2021 року, Владислав став військовослужбовцем Повітряних сил ЗС України. На момент героїчної загибелі молодому офіцеру йшов усього лише 24-й рік. Він вів блог під назвою Blue Helmet в соцмережі Instagram та на сервісі коротких відео TikTok.

Що про Залістковського говорять колеги і близькі

Український військовий льотчик, побратим Залістковського, відомий у соцмережах під ніком air_fighter, підтвердив загибель "Блакитного шолома".

"Він був одним з тих з ким я б виконав будь-яке завдання з впевненістю що він мене не залишить в важкій ситуації, що було і по військовій справі та і по життю в цілому!" - написав офіцер Повітряних сил на своїй сторінці в Instagram.

За словами air_fighter, попри молодий вік, Владислав Залістковський мав на своєму рахунку уже десятки успішних бойових вильотів. "Він виконав присягу, яку складав на вірність Батьківщині!" — наголосив вітчизняний льотчик.

Дівчина Залістковського, Євгенія Нестеренко, також повідомила про загибель "Блакитного шолома". "Я ніколи не думала, що на моїй сторінці буде подібний пост. Ти любив свою роботу, своє життя, своє небо , але воно зіграло з тобою злий жарт", — написала вона в Instagram.

Медійна діяльність Blue Helmet

Владислав Залістковський, як уже було сказано, не тільки знищував ворогів, а ще й вів активну блогерську діяльність, висвітлюючи і популяризуючи роботу української військової авіації.

Свої перші відеозаписи "Блакитний шолом" почав викладати у травні минулого року. Відеозаписи демонстрували роботу льотчика, процес навчання та бойові вильоти на театрі воєнних дій російсько-української війни.

Останнє відео "Блакитного шолома"

Офіційно загибель офіцера Повітряних сил ЗС України поки що не верифікована, але ЗМІ пишуть, що у 114-й бригаді тактичної авіації їм підтвердили втрату пілота МіГ-29.