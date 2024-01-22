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Беларусь хочет развивать свою экономику на временно оккупированных территориях Украины

22 января 2024 18:31
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Беларусь хочет развивать свою экономику на временно оккупированных территориях Украины
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. Фото: оф.сайт президента Республики Беларусь
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Правительство самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко проводит подготовку к интеграции и дальнейшему развитию своей экономики на временно оккупированных территориях Украины. Также там может появиться консульство страны.

Об этом сообщают в Центре национального сопротивления.

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Как сообщается, в ближайшие месяцы Беларусь собирается открыть консульство в российском Ростове-на-Дону, которое фактически будет обслуживать жителей захваченных украинских земель. Оно должно появиться в регионе в начале июля.

В ЦНС добавляют, что одной из главных задач консульства будет помощь белорусскому бизнесу развивать связи с захваченными Россией украинскими регионами.

"Таким образом, соседнее государство фактически еще раз поддержало оккупацию суверенной страны и нарушило международное право", — отметили в ЦНС.

Напомним, что недавно Александр Лукашенко пригрозил Польше применением ядерных ракет "Искандер". По его словам, Беларусь вынуждена вернуть ядерное оружие, ведь гарантии, предоставленные стране в 1990-х годах, были "растоптаны" и "нарушены".

В то же время Госбюро расследований передало украинским военным имущество белорусской компании. Речь идет о 61 миллионе долларов США, которые были обнаружены на территории Одесского порта и таможни.

Беларусь
Украина
бизнес
оккупация
Россия

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