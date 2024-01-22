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Білорусь хоче розвивати свою економіку на тимчасово окупованих територіях України

22 січня 2024 18:31
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Білорусь хоче розвивати свою економіку на тимчасово окупованих територіях України
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Фото: оф.сайт президента Республіки Білорусь
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Уряд самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка проводить підготовку до інтеграції та подальшого розвитку своєї економіки на тимчасово окупованих територіях України. Також там може з'явитися консульство країни.

Про це повідомляють у Центрі національного спротиву.

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Як повідомляється, найближчими місяцями Білорусь збирається відкрити консульство в російському Ростові-на-Дону, яке фактично буде обслуговувати мешканців захоплених українських земель. Воно має з'явитися у регіоні до початку липня.

У ЦНС додають, що одним з головних завдань консульства буде допомога білоруському бізнесу розвивати зв'язки з тимчасово захопленими Росією українськими регіонами.

"Таким чином, сусідня держава фактично вкотре підтримала окупацію суверенної країни та порушила міжнародне право", — зазначили у ЦНС.

Нагадаємо, що не так давно Олександр Лукашенко пригрозив Польщі застосуванням ядерних ракет "Іскандер". За його словами, Білорусь змушена повернути ядерну зброю, адже гарантії, які були надані країні в 1990-х роках, були "розтоптані" та "порушені".

Водночас Держбюро розслідувань передало українським військовим майно білоруської компанії. Йдеться про 61 мільйон доларів США, які знайшли на території Одеського порту та митниці. 

Білорусь
Україна
бізнес
окупація
Росія

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