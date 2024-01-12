Взрывы возле Киева сейчас 12 января — БпЛА пытаются ударить по столице

Возле Киева мощные взрывы — БпЛА пытаются ударить по столице
Взрывы в окрестностях Киева сейчас, 12 января, являются результатом работы украинских защитников по шахедам. В столице и области продолжается воздушная тревога. Также взрывы звучали ранее на Киевщине и в Херсоне.
Об работе ПВО в окрестностях Киева сообщает мэр Киева Виталий Кличко.
Взрывы возле Киева сейчас 12 января
По словам Кличко, в окрестностях Киева работают силы ПВО, что является следствием сильных взрывов.
Также на Киевщине и в столице была объявлена воздушная тревога. По состоянию на 23:52 ее отменили.
Напомним, что в Киевской области около 23:20 12 января были слышны взрывы. Эти звуки являются следствием сбития вражеских беспилотников.
Также мы писали, что взрывы раздавались и в Херсоне сегодня вечером 12 января. Вероятно, оккупанты атаковали область с помощью пусков КАБ.
Добавим, что в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Опасность продолжалась из-за угрозы применения беспилотников, а также предупреждали о ракете в сторону Сумской области.
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