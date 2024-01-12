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Возле Киева мощные взрывы — БпЛА пытаются ударить по столице

12 января 2024 23:50
обновлено: 00:12
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Взрывы возле Киева сейчас 12 января — БпЛА пытаются ударить по столице
Мощный взрыв ночью в городе. Иллюстративное фото: росСМИ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Взрывы в окрестностях Киева сейчас, 12 января, являются результатом работы украинских защитников по шахедам. В столице и области продолжается воздушная тревога. Также взрывы звучали ранее на Киевщине и в Херсоне.

Об работе ПВО в окрестностях Киева сообщает мэр Киева Виталий Кличко.

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Взрывы возле Киева сейчас 12 января

По словам Кличко, в окрестностях Киева работают силы ПВО, что является следствием сильных взрывов.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала мэра Киева Виталия Кличко
Скриншот сообщения из телеграмм-канала мэра Киева Виталия Кличко

Также на Киевщине и в столице была объявлена воздушная тревога. По состоянию на 23:52 ее отменили.

Карта воздушных тревог в Украине сегодня, 12 января
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что в Киевской области около 23:20 12 января были слышны взрывы. Эти звуки являются следствием сбития вражеских беспилотников.

Также мы писали, что взрывы раздавались и в Херсоне сегодня вечером 12 января. Вероятно, оккупанты атаковали область с помощью пусков КАБ.

Добавим, что в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Опасность продолжалась из-за угрозы применения беспилотников, а также предупреждали о ракете в сторону Сумской области.

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