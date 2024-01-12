Вибухи біля Києва зараз 12 січня — БпЛА силуються вдарити по столиці

Потужний вибух вночі в місті. Ілюстративне фото: росЗМІ

Вибухи на околицях Києва зараз, 12 січня, є результатом роботи українських захисників по шахедах. Наразі в столиці та області триває повітряна тривога. Також вибухи раніше лунали на Київщині та в Херсоні.

Про вибухи на околицях Києва повідомляє мер Києва Віталій Кличко.

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За словами Кличка, на околицях Києва працюють сили ППО, що є наслідком сильних вибухів.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу мера Києві Віталія Кличка

Також на Київщині та в столиці було оголошено повітряну тривогу. Станом на 23:52 її скасували.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що в Київській області близько 23:20 12 січня було чути вибухи. Ці звуки є наслідком збиття ворожих безпілотників.

Також ми писали, що вибухи лунали й у Херсоні сьогодні ввечері 12 січня. Ймовірно, окупанти атакували область за допомогою пусків КАБ.

Додамо, що в низці областей України було оголошено повітряну тривогу. Небезпека тривала через загрозу застосування безпілотників, а також попереджали про ракету в бік Сумської області.