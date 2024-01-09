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Бойцы ССО уничтожили российский "Солнцепок" из HIMARS — видео

9 января 2024 14:29
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Бойцы ССО уничтожили российский "Солнцепок" из HIMARS — видео
Уничтожение российского "Солнцепека". Фото: скриншот с видео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

На Южном направлении бойцы Сил специальных операций с HIMARS уничтожили вражеский замаскированный "Солнцепок". Эта система используется для уничтожения легкой бронированной техники, живой силы и разрушения фортификационных сооружений.

Об этом сообщили в пресс-службе ССО.

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Бойцы рассказали, что во время разведки на Южном направлении обнаружили замаскированную под кронами деревьев тяжелую огнеметную систему (ТОС-1А) "Солнцепок".

"Операторы ССО определили координаты тяжелой огнеметной системы и привели по ней огонь HIMARS ракетно-артиллерийского подразделения Сил обороны. В результате огневого поражения "Солнцепек" уничтожен", — говорится в сообщении.

Как известно, эта система используется для уничтожения легкой бронированной техники, живой силы, а также разрушения фортификационных сооружений. Огонь из "Солнцепека" ведется неуправляемыми реактивными снарядами калибра 220 мм весом более 200 кг.

Напомним, недавно бойцы ССО также показали, как уничтожили российскую штурмовую группу на Авдеевском направлении.

А 3 января в Запорожском направлении Силы специальных операций Украины уничтожили российский фронтовый разведывательный беспилотник ZALA вместе с его операторами.

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