Беспилотники атаковали Житомирскую область — в ОВА рассказали о последствиях
Глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко заявил, что в области работали силы ПВО, отразившие вражескую атаку. Как известно, в ночь на 3 февраля Россия традиционно запустила по Украине ударные беспилотники.
О работе ПВО Виталий Бунечко написал в Telegram.
Атака на Житомирскую область 3 февраля
"Спасибо силам ПВО за защиту неба над Житомирщиной", — написал глава ОВА.
Напомним, что в Воздушные силы предупреждали о вражеских беспилотниках в Житомирской области 2 февраля. Цели направлялись в Житомир. Кроме того, ряд областей охватила воздушная тревога, распространившаяся на Киевскую, Винницкую, Кировоградскую и другие области.
Также мы сообщали, что украинские военные предупреждали об опасности ракетного удара вечером 2 февраля для восточных областей. Речь идет о Сумской, Харьковской и Полтавской, по которым стремительно распространилась воздушная тревога.
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