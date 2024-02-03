Беспилотники атаковали Житомирскую область — в ОВА рассказали о последствиях

Украинские защитники сбивают вражеские беспилотники. Фото: facebook.com/JointForcesCommandAFU

Глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко заявил, что в области работали силы ПВО, отразившие вражескую атаку. Как известно, в ночь на 3 февраля Россия традиционно запустила по Украине ударные беспилотники.

О работе ПВО Виталий Бунечко написал в Telegram.

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"Спасибо силам ПВО за защиту неба над Житомирщиной", — написал глава ОВА.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы Житомирской ОВА Виталия Бунечко

Напомним, что в Воздушные силы предупреждали о вражеских беспилотниках в Житомирской области 2 февраля. Цели направлялись в Житомир. Кроме того, ряд областей охватила воздушная тревога, распространившаяся на Киевскую, Винницкую, Кировоградскую и другие области.

Также мы сообщали, что украинские военные предупреждали об опасности ракетного удара вечером 2 февраля для восточных областей. Речь идет о Сумской, Харьковской и Полтавской, по которым стремительно распространилась воздушная тревога.