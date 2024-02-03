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Безпілотники атакували Житомирську область — в ОВА розповіли про наслідки

3 лютого 2024 01:38
оновлено: 01:52
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Безпілотники атакували Житомирську область — в ОВА розповіли про наслідки
Українські захисники збивають ворожі безпілотники. Фото: facebook.com/JointForcesCommandAFU
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко заявив, що в області працювали сили ППО, які відбили ворожу атаку. Як відомо, в ніч проти 3 лютого Росія традиційно запустила по Україні ударні безпілотники.

Про роботу ППО Віталій Бунечко написав у Telegram.

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"Дякуємо силам ППО за захист неба над Житомирщиною", — написав голова ОВА.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника Житомирської ОВА Віталія Бунечка
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника Житомирської ОВА Віталія Бунечка

Нагадаємо, що в Повітряні сили попереджали про ворожі безпілотники в Житомирській області 2 лютого. Цілі прямували до Житомира. Крім того, низку областей охопила повітряна тривога, яка поширилась на Київську, Вінницьку, Кіровоградську та інші області. 

Також ми повідомляли, що українські військові попереджали й про небезпеку ракетного удару ввечері 2 лютого для східних областей. Йдеться про Сумську, Харківську та Полтавську, якими стрімко поширилась повітряна тривога.

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Житомирська область
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