Безпілотники атакували Житомирську область — в ОВА розповіли про наслідки
Очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко заявив, що в області працювали сили ППО, які відбили ворожу атаку. Як відомо, в ніч проти 3 лютого Росія традиційно запустила по Україні ударні безпілотники.
Про роботу ППО Віталій Бунечко написав у Telegram.
Атака на Житомирську область 3 лютого
"Дякуємо силам ППО за захист неба над Житомирщиною", — написав голова ОВА.
Нагадаємо, що в Повітряні сили попереджали про ворожі безпілотники в Житомирській області 2 лютого. Цілі прямували до Житомира. Крім того, низку областей охопила повітряна тривога, яка поширилась на Київську, Вінницьку, Кіровоградську та інші області.
Також ми повідомляли, що українські військові попереджали й про небезпеку ракетного удару ввечері 2 лютого для східних областей. Йдеться про Сумську, Харківську та Полтавську, якими стрімко поширилась повітряна тривога.
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