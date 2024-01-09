Авиаудар по Рубежному — оккупанты до сих пор не обезвредили бомбу в Луганской области
Российские оккупанты до сих пор не обезвредили авиационный снаряд, который упал с российского самолета вчера утром на жилую застройку в Рубежном Луганской области. Несколько районов города перекрыты. Людей выселяют из окрестных кварталов.
Об этом сообщил начальник Луганской ОВА Артем Лысогор.
Авиабомба в Рубежном: люди в опасности
Лысогор рассказал, что пиротехники оккупантов отказались работать в 17-градусный мороз, поэтому авиабомба, упавшая с российского самолета вчера утром на жилую застройку в Рубежном, до сих пор не обезврежена.
По его словам, несколько районов города перекрыты, а людей выселяют из окрестных кварталов. Тем не менее покинуть Рубежное нельзя, поскольку въезд и выезд оттуда закрыли.
Бездействуют для выезда даже специальные, подписанные оккупационными властями, пропуска. Люди уже вторые сутки живут в опасности
"В домах, которые имели свет, газ и воду, на трое суток отключили централизованную подачу ресурсов из-за угрозы распространения взрыва. Горожане мерзнут и ждут, какую судьбу им изберут россияне", — говорится в сообщении.
Напомним, 8 января российские захватчики сбросили авиабомбу на временно оккупированный город Рубежный Луганской области. Враг заявил о внештатном схождении авиационного боеприпаса "ФАБ-250".
Также известно, что сегодня, 9 января, в Харьковской области россияне сбросили управляемую авиабомбу вблизи бригады энергетиков. Специалисты как раз ехали осматривать поврежденные линии в Слобожанском районе в результате ночных обстрелов.
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