Авиаудар по Рубежному — оккупанты до сих пор не обезвредили бомбу в Луганской области

Российская авиабомба. Фото: facebook.com/MNSZ

Российские оккупанты до сих пор не обезвредили авиационный снаряд, который упал с российского самолета вчера утром на жилую застройку в Рубежном Луганской области. Несколько районов города перекрыты. Людей выселяют из окрестных кварталов.

Об этом сообщил начальник Луганской ОВА Артем Лысогор.

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Лысогор рассказал, что пиротехники оккупантов отказались работать в 17-градусный мороз, поэтому авиабомба, упавшая с российского самолета вчера утром на жилую застройку в Рубежном, до сих пор не обезврежена.

По его словам, несколько районов города перекрыты, а людей выселяют из окрестных кварталов. Тем не менее покинуть Рубежное нельзя, поскольку въезд и выезд оттуда закрыли.

Бездействуют для выезда даже специальные, подписанные оккупационными властями, пропуска. Люди уже вторые сутки живут в опасности

"В домах, которые имели свет, газ и воду, на трое суток отключили централизованную подачу ресурсов из-за угрозы распространения взрыва. Горожане мерзнут и ждут, какую судьбу им изберут россияне", — говорится в сообщении.

Напомним, 8 января российские захватчики сбросили авиабомбу на временно оккупированный город Рубежный Луганской области. Враг заявил о внештатном схождении авиационного боеприпаса "ФАБ-250".

Также известно, что сегодня, 9 января, в Харьковской области россияне сбросили управляемую авиабомбу вблизи бригады энергетиков. Специалисты как раз ехали осматривать поврежденные линии в Слобожанском районе в результате ночных обстрелов.