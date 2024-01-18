Взрывы в Хмельницкой области сейчас 18 января — атака шахедов

Дым после взрыва за городом ночью. Иллюстративное фото: скриншот

Взрывы в Хмельницкой области сейчас, 18 января, прогремели во время очередной российской атаки на Украину. В регионе объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных БпЛА. Вероятно, работали силы ПВО.

Об этом сообщают соцсети.

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Взрывы в Хмельницкой области сейчас 18 января

Отмечается, что в Хмельницкой области раздавались взрывы.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Суспільне Хмельницький"

О звуках взрывов в Хмельницкой области сообщают и местные телеграмм-каналы.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Реальный Хмельницкий. Новости"

Тем временем в Хмельницкой области, а также в Донецкой, продолжается воздушная тревога.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 01:18. Ранее и. о. главы Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин предупреждал о вражеских шахедах в области.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала и.о. руководителя Хмельницкой ОВА Сергея Тюрина

Напомним, что воздушная тревога долгое время продолжалась в Украине. Под угрозой удара БпЛА находились Хмельницкая и Винницкая области. На востоке наблюдалась ракетная опасность.