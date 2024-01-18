Взрывы в Хмельницкой области сейчас 18 января — атака шахедов

Атака шахедов на Хмельницкую область — гремели сильные взрывы
Взрывы в Хмельницкой области сейчас, 18 января, прогремели во время очередной российской атаки на Украину. В регионе объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных БпЛА. Вероятно, работали силы ПВО.
Об этом сообщают соцсети.
Взрывы в Хмельницкой области сейчас 18 января
Отмечается, что в Хмельницкой области раздавались взрывы.
О звуках взрывов в Хмельницкой области сообщают и местные телеграмм-каналы.
Тем временем в Хмельницкой области, а также в Донецкой, продолжается воздушная тревога.
Обновлено 01:18. Ранее и. о. главы Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин предупреждал о вражеских шахедах в области.
Напомним, что воздушная тревога долгое время продолжалась в Украине. Под угрозой удара БпЛА находились Хмельницкая и Винницкая области. На востоке наблюдалась ракетная опасность.
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