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Атака шахедов на Хмельницкую область — гремели сильные взрывы

18 января 2024 01:13
обновлено: 01:25
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Взрывы в Хмельницкой области сейчас 18 января — атака шахедов
Дым после взрыва за городом ночью. Иллюстративное фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Взрывы в Хмельницкой области сейчас, 18 января, прогремели во время очередной российской атаки на Украину. В регионе объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных БпЛА. Вероятно, работали силы ПВО.

Об этом сообщают соцсети.

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Взрывы в Хмельницкой области сейчас 18 января

Отмечается, что в Хмельницкой области раздавались взрывы.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Суспільне Хмельницький"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Суспільне Хмельницький"

О звуках взрывов в Хмельницкой области сообщают и местные телеграмм-каналы.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Реальный Хмельницкий. Новости"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Реальный Хмельницкий. Новости"

Тем временем в Хмельницкой области, а также в Донецкой, продолжается воздушная тревога.

Карта воздушных тревог в Украине сегодня, 17 января
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 01:18. Ранее и. о. главы Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин предупреждал о вражеских шахедах в области.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала и.о. руководителя Хмельницкой ОВА Сергея Тюрина
Скриншот сообщения из телеграмм-канала и.о. руководителя Хмельницкой ОВА Сергея Тюрина

Напомним, что воздушная тревога долгое время продолжалась в Украине. Под угрозой удара БпЛА находились Хмельницкая и Винницкая области. На востоке наблюдалась ракетная опасность.

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беспилотники
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Хмельницкая область
ПВО
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атака

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