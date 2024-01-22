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Атака на Краматорск — в ОВА сообщили о погибшем и раненой

22 января 2024 13:04
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Атака на Краматорск — в ОВА сообщили о погибшем и раненой
Последствия обстрела Краматорска. Фото архивное: Reuters
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Российские войска атаковали Краматорск Донецкой области сегодня утром, 22 января. В результате обстрела есть погибший и раненая.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

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Сообщается, что около 9:25 утра российские войска выпустили снаряды по городу, место использования оружия находится в процессе установления. 

В результате атаки скончался 49-летний мужчина, его 31-летняя дочь получила ранения.

Филашкин указал, что даже города Донецкой области, которые находятся на значительном расстоянии от линии фронта, по-прежнему сталкиваются с опасностью.

Обстрел Краматорска
Сообщение Вадима Филашкина. Фото: скриншот

 Напомним, что российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область в ночь на 22 января. Впрочем, силы ППО сбили три дрона-камикадзе в Днепровском районе.

Также, российские оккупанты нанесли удар авиабомбами по селу Ольховатка на Харьковщине. В результате вражеского обстрела есть погибший и одна раненая.

Кроме того, украинским военным удалось уничтожить все ударные БпЛА типа "Shahed-136/131" в ночь на 22 января. Речь идет о восьми вражеских беспилотниках.

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Краматорск
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Россия
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