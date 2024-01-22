Атака на Краматорськ — в ОВА повідомили про загиблого та поранену

Наслідки обстрілу Краматорська. Фото архівне: Reuters

Російські війська атакували Краматорськ Донецької області сьогодні зранку, 22 січня. Внаслідок обстрілу є загиблий та поранений.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Читайте також:

Обстріл Краматорська 22 січня — деталі

Повідомляється, що близько 9:25 ранку російські війська випустили снаряди по місту, місце використання зброї знаходиться в процесі встановлення.

Внаслідок атаки помер 49-річний чоловік, його 31-річна дочка отримала поранення.

Філашкін зазначив, що навіть міста Донецької області, які знаходяться на значній відстані від лінії фронту, як і раніше, стикаються з небезпекою.

Повідомлення Вадима Філашкіна. Фото: скриншот

Нагадаємо, що російські окупанти атакували Дніпропетровську область у ніч проти 22 січня. Втім, сили ППО збили три дрони-камікадзе у Дніпровському районі.

Також російські окупанти завдали удару авіабомбами по селу Ольховатка на Харківщині. Внаслідок ворожого обстрілу є загиблий та одна поранена.

Крім того, українським військовим вдалося знищити усі ударні БпЛА типу "Shahed-136/131" у ніч проти 22 січня. Йдеться про вісім ворожих безпілотників.