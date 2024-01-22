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Атака на Краматорськ — в ОВА повідомили про загиблого та поранену

22 січня 2024 13:04
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Атака на Краматорськ — в ОВА повідомили про загиблого та поранену
Наслідки обстрілу Краматорська. Фото архівне: Reuters
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Російські війська атакували Краматорськ Донецької області сьогодні зранку, 22 січня. Внаслідок обстрілу є загиблий та поранений.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

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Повідомляється, що близько 9:25 ранку російські війська випустили снаряди по місту, місце використання зброї знаходиться в процесі встановлення.

Внаслідок атаки помер 49-річний чоловік, його 31-річна дочка отримала поранення.

Філашкін зазначив, що навіть міста Донецької області, які знаходяться на значній відстані від лінії фронту, як і раніше, стикаються з небезпекою.

Обстріл Краматорська
Повідомлення Вадима Філашкіна. Фото: скриншот

Нагадаємо, що російські окупанти атакували Дніпропетровську область у ніч проти 22 січня. Втім, сили ППО збили три дрони-камікадзе у Дніпровському районі.

Також російські окупанти завдали удару авіабомбами по селу Ольховатка на Харківщині. Внаслідок ворожого обстрілу є загиблий та одна поранена.

Крім того, українським військовим вдалося знищити усі ударні БпЛА типу "Shahed-136/131" у ніч проти 22 січня. Йдеться про вісім ворожих безпілотників.

обстріли
Краматорськ
війна в Україні
Росія
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жертви
поранення

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