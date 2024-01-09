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Армия РФ в очередной раз обстреляла Херсон — повреждена больница

9 января 2024 17:06
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Армия РФ в очередной раз обстреляла Херсон — повреждена больница
Последствия обстрела в Херсоне. Фото: скриншот с видео
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Российские оккупанты в очередной раз атаковали Херсон сегодня, 9 января. Захватчики нанесли несколько ударов по городу из разного вида вооружения.

Об этом сообщил глава Херсонской ГВА Роман Мрочко.

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Последствия атаки оккупантов на Херсон 9 января

По его словам, взрывы были слышны в разных районах города.

"В результате недавних обстрелов повреждено, в частности, здание медицинского учреждения. Обошлось без раненых", — добавил чиновник.

последствия обстрелов в Херсоне
Выбитые окна в Херсоне в результате вражеских обстрелов. Фото: Херсонская ГВА
последствия обстрелов в Херсоне
Выбитые окна в Херсоне в результате вражеских обстрелов. Фото: Херсонская ГВА

Повреждение в городе из-за обстрелов РФ

Также Мрочко заявил, что одной из проблем Херсонской городской территориальной громады являются поврежденные крыши в домах. Это вызвано постоянными обстрелами РФ.

Он добавил, что по состоянию на сегодняшний день, 9 января, подрядчик выполнил временный ремонт 18 кровель.

"В общей сложности на ремонт крыш поступило 92 заявки. Уже проведены переговоры с дополнительными подрядчиками и заключаются соглашения на выполнение консервационных работ", — заверил чиновник.

Напомним, ранее в Херсоне простились с Глебом Федюком, которого убили российские оккупанты в новогодний вечер. Мальчику было 11 лет.

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