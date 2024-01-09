Армия РФ в очередной раз обстреляла Херсон — повреждена больница
Российские оккупанты в очередной раз атаковали Херсон сегодня, 9 января. Захватчики нанесли несколько ударов по городу из разного вида вооружения.
Об этом сообщил глава Херсонской ГВА Роман Мрочко.
Последствия атаки оккупантов на Херсон 9 января
По его словам, взрывы были слышны в разных районах города.
"В результате недавних обстрелов повреждено, в частности, здание медицинского учреждения. Обошлось без раненых", — добавил чиновник.
Повреждение в городе из-за обстрелов РФ
Также Мрочко заявил, что одной из проблем Херсонской городской территориальной громады являются поврежденные крыши в домах. Это вызвано постоянными обстрелами РФ.
Он добавил, что по состоянию на сегодняшний день, 9 января, подрядчик выполнил временный ремонт 18 кровель.
"В общей сложности на ремонт крыш поступило 92 заявки. Уже проведены переговоры с дополнительными подрядчиками и заключаются соглашения на выполнение консервационных работ", — заверил чиновник.
Напомним, ранее в Херсоне простились с Глебом Федюком, которого убили российские оккупанты в новогодний вечер. Мальчику было 11 лет.
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