Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 09.01.2024 — DeepState, Liveuamap, ISW

Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине — какая ситуация на фронте сегодня
По состоянию на утро вторника, 9 января, обнародовали актуальные карты DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW). С их помощью можно следить за контрнаступлением бойцов ВСУ и местами обстрелов РФ, а также за границами временно оккупированных территорий. Таким образом, можно наблюдать онлайн за ходом российско-украинской войны.
Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 9 января.
DeepState
По состоянию на 09.01.2024 вооруженное противостояние украинских защитников и российских оккупантов продолжается по всем направлениям фронта. Так, согласно данным DeepState, обновлена линия столкновения южнее Новомихайловки на Авдеевском направлении.
Условные отметки на карте:
- Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
- Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
- Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
Liveuamap
Украинские военные по состоянию на вторник, 9 января, провели 59 боевых столкновений с российскими войсками вблизи:
- Синьковки Харьковской области,
- на юг до Тернов, Клещеевки и Андреевки Донецкой области,
- Авдеевки, Северного, Тоненького, вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области,
- вблизи Новомихайловки Донецкой области,
- к югу Червоного, западнее Вербового и севернее Новопрокоповки Запорожской области.
Условные отметки на карте:
- Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
- Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
ISW
Согласно данным Института изучения войны (ISW), по состоянию на сегодня, 9 января, украинские защитники продолжают удерживать позиции на левом берегу Херсонской области. Позиционные бои продолжались под Крынками на восточном берегу Херсонской области.
Также враг имеет незначительные продвижения к востоку от Донецка и к западу от Вербового в Запорожской области.
Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 9 января 2023 года
За сутки произошло 57 боевых столкновений. ВСУ успешно отразили атаки врага на следующих направлениях:
- на Купянском — пять атак возле Синьковки Харьковской области;
- на Лиманском — две атаки восточнее Тернов Донецкой области;
- на Бахмутском — две атаки в районах Клещеевки и Андреевки Донецкой области;
- на Авдеевском — три атаки противника вблизи Авдеевки, Северного, Тоненького и еще 15 атак — недалеко от Первомайского и Невельского Донецкой области.
- на Марьинском — 12 атак в районах Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области.
- на Запорожском — семь атак южнее Червоного, западнее Вербового и севернее Новопрокоповки.
Напомним, что Вооруженные Силы Украины начнут новое контрнаступление, вероятно, весной 2024 года. На этот раз в боевых действиях примут участие истребители F-16.
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