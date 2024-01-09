Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 09.01.2024 — DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

По состоянию на утро вторника, 9 января, обнародовали актуальные карты DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW). С их помощью можно следить за контрнаступлением бойцов ВСУ и местами обстрелов РФ, а также за границами временно оккупированных территорий. Таким образом, можно наблюдать онлайн за ходом российско-украинской войны.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 9 января.

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DeepState

По состоянию на 09.01.2024 вооруженное противостояние украинских защитников и российских оккупантов продолжается по всем направлениям фронта. Так, согласно данным DeepState, обновлена линия столкновения южнее Новомихайловки на Авдеевском направлении.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Украинские военные по состоянию на вторник, 9 января, провели 59 боевых столкновений с российскими войсками вблизи:

Синьковки Харьковской области,

на юг до Тернов, Клещеевки и Андреевки Донецкой области,

Авдеевки, Северного, Тоненького, вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области,

вблизи Новомихайловки Донецкой области,

к югу Червоного, западнее Вербового и севернее Новопрокоповки Запорожской области.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

Согласно данным Института изучения войны (ISW), по состоянию на сегодня, 9 января, украинские защитники продолжают удерживать позиции на левом берегу Херсонской области. Позиционные бои продолжались под Крынками на восточном берегу Херсонской области.

Также враг имеет незначительные продвижения к востоку от Донецка и к западу от Вербового в Запорожской области.

Карта боевых действий от ISW. Фото: инфографика ISW

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 9 января 2023 года

За сутки произошло 57 боевых столкновений. ВСУ успешно отразили атаки врага на следующих направлениях:

на Купянском — пять атак возле Синьковки Харьковской области;

на Лиманском — две атаки восточнее Тернов Донецкой области;

на Бахмутском — две атаки в районах Клещеевки и Андреевки Донецкой области;

на Авдеевском — три атаки противника вблизи Авдеевки, Северного, Тоненького и еще 15 атак — недалеко от Первомайского и Невельского Донецкой области.

Украинские защитники на передовой. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

на Марьинском — 12 атак в районах Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области.

на Запорожском — семь атак южнее Червоного, западнее Вербового и севернее Новопрокоповки.

Напомним, что Вооруженные Силы Украины начнут новое контрнаступление, вероятно, весной 2024 года. На этот раз в боевых действиях примут участие истребители F-16.