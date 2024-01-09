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Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине — какая ситуация на фронте сегодня

9 января 2024 07:17
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 09.01.2024 — DeepState, Liveuamap, ISW
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

По состоянию на утро вторника, 9 января, обнародовали актуальные карты DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW). С их помощью можно следить за контрнаступлением бойцов ВСУ и местами обстрелов РФ, а также за границами временно оккупированных территорий. Таким образом, можно наблюдать онлайн за ходом российско-украинской войны.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 9 января.

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DeepState

По состоянию на 09.01.2024 вооруженное противостояние украинских защитников и российских оккупантов продолжается по всем направлениям фронта. Так, согласно данным DeepState, обновлена линия столкновения южнее Новомихайловки на Авдеевском направлении.

Карта боевых действий от Deepstate
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
  • Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
  • Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Украинские военные по состоянию на вторник, 9 января, провели 59 боевых столкновений с российскими войсками вблизи:

  • Синьковки Харьковской области,
  • на юг до Тернов, Клещеевки и Андреевки Донецкой области,
  • Авдеевки, Северного, Тоненького, вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области,
  • вблизи Новомихайловки Донецкой области,
  • к югу Червоного, западнее Вербового и севернее Новопрокоповки Запорожской области.
Карта боевых действий от Liveuamap
Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
  • Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

Согласно данным Института изучения войны (ISW), по состоянию на сегодня, 9 января, украинские защитники продолжают удерживать позиции на левом берегу Херсонской области. Позиционные бои продолжались под Крынками на восточном берегу Херсонской области.

Также враг имеет незначительные продвижения к востоку от Донецка и к западу от Вербового в Запорожской области.

Карта боевых действий от ISW. Фото: инфографика ISW
Карта боевых действий от ISW. Фото: инфографика ISW

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 9 января 2023 года

За сутки произошло 57 боевых столкновений. ВСУ успешно отразили атаки врага на следующих направлениях:

  • на Купянском — пять атак возле Синьковки Харьковской области;
  • на Лиманском — две атаки восточнее Тернов Донецкой области;
  • на Бахмутском — две атаки в районах Клещеевки и Андреевки Донецкой области;
  • на Авдеевском — три атаки противника вблизи Авдеевки, Северного, Тоненького и еще 15 атак — недалеко от Первомайского и Невельского Донецкой области.
Украинские защитники на передовой
Украинские защитники на передовой. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
  • на Марьинском — 12 атак в районах Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области.
  • на Запорожском — семь атак южнее Червоного, западнее Вербового и севернее Новопрокоповки.

Напомним, что Вооруженные Силы Украины начнут новое контрнаступление, вероятно, весной 2024 года. На этот раз в боевых действиях примут участие истребители F-16.

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