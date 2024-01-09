Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 09.01.2024 — DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

Станом на ранок вівторка, 9 січня, оприлюднили актуальні карти DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW). За їх допомогою можна слідкувати за контрнаступом бійців ЗСУ та місцями обстрілів РФ, а також межі тимчасово окупованих територій. Таким чином можна спостерігати онлайн за перебігом російсько-української війни.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 9 січня.

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DeepState

Станом на 09.01.2024 збройне протистояння українських захисників та російських окупантів триває на всіх напрямках фронту. Так, згідно з даними DeepState, оновлено лінію зіткнення південніше Новомихайлівки на Авдіївському напрямку.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Українські військові станом на вівторок, 9 січня, провели 59 бойових зіткнень з російськими військами поблизу:

Синьківки Харківської області,

на південь до Тернів, Кліщіївки та Андріївки Донецької області,

Авдіївки, Сєверного, Тоненького, поблизу Первомайського та Невельського Донецької області,

поблизу Новомихайлівки Донецької області,

на південь Червоного, на захід від Вербового і на північ від Новопрокопівки Запорізької області.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

Згідно з даними Інституту вивчення війни (ISW), станом на сьогодні, 9 січня, українські захисники продовжують утримувати позиції на лівому березі Херсонської області. Позиційні бої тривали під Кринками на східному березі Херсонської області.

Також ворог має незначні просування на схід від Донецька та на захід від Вербового в Запорізькій області.

Карта бойових дій від ISW. Фото: інфографіка ISW

Оперативна ситуація в Україні станом на 9 січня 2023 року

За добу сталось 57 бойових зіткнень. ЗСУ успішно відбили атаки ворога на таких напрямках передової:

на Куп’янському — п'ять атак біля Синьківки Харківської області;

на Лиманському — дві атаки східніше Тернів Донецької області;

на Бахмутському — дві атаки в районах Кліщіївки та Андріївки Донецької області;

на Авдіївському — три атаки противника поблизу Авдіївки, Сєверного, Тоненького та ще 15 атак — неподалік Первомайського та Невельського Донецької області.

Українські захисники на передовій. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

на Мар’їнському — 12 атак в районах Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області.

на Запорізькому — сім атак південніше Червоного, західніше Вербового та північніше Новопрокопівки.

Нагадаємо, що Збройні Сили України розпочнуть новий контрнаступ, ймовірно, навесні 2024 року. Цього разу в бойових діях мають взяти участь винищувачі F-16.