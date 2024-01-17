В бік Кривого Рогу летить ракета
У бік Кривого Рогу летить ракета. Мешканців міста закликають перебувати в укриттях.
Про це повідомляють Повітряні сили України.
Ракета в бік Кривого Рогу
У бік Кривого Рогу летить ракета. А місті оголошено повітряну тривогу. Також мирних мешканців попереджають про ракетну небезпеку.
Наразі повітряна тривога діє по усій території України.
Раніше ми повідомляли, що у Воронезькій області РФ, у селі Петропавлівка, впав російський снаряд під час ракетного обстрілу України. В мережі публікують відео, де можна побачити вирву після вибуху.
Нагадуємо, що російські окупанти щонайменше чотири рази вдарили по центральній частині Харкова. Наразі відомо про шістьох постраждалих. Повітряна тривога ще триває.
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