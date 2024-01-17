В бік Кривого Рогу летить ракета

Ворожа ракета в повітрі. Ілюстративне фото: militaryarms

У бік Кривого Рогу летить ракета. Мешканців міста закликають перебувати в укриттях.

Про це повідомляють Повітряні сили України.

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Повідомлення повітряних сил про ракету. Фото: скриншот

Ракета в бік Кривого Рогу

У бік Кривого Рогу летить ракета. А місті оголошено повітряну тривогу. Також мирних мешканців попереджають про ракетну небезпеку.

Наразі повітряна тривога діє по усій території України.

Карта повітряних тривог в Україні. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що у Воронезькій області РФ, у селі Петропавлівка, впав російський снаряд під час ракетного обстрілу України. В мережі публікують відео, де можна побачити вирву після вибуху.

Нагадуємо, що російські окупанти щонайменше чотири рази вдарили по центральній частині Харкова. Наразі відомо про шістьох постраждалих. Повітряна тривога ще триває.