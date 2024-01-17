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В бік Кривого Рогу летить ракета

17 січня 2024 11:03
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В бік Кривого Рогу летить ракета
Ворожа ракета в повітрі. Ілюстративне фото: militaryarms
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У бік Кривого Рогу летить ракета. Мешканців міста закликають перебувати в укриттях.

Про це повідомляють Повітряні сили України.

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Повідомлення повітряних сил про ракету. Фото: скриншот

Ракета в бік Кривого Рогу

У бік Кривого Рогу летить ракета. А місті оголошено повітряну тривогу. Також мирних мешканців попереджають про ракетну небезпеку.

Наразі повітряна тривога діє по усій території України. 

терміново
Карта повітряних тривог в Україні. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що у Воронезькій області РФ, у селі Петропавлівка, впав російський снаряд під час ракетного обстрілу України. В мережі публікують відео, де можна побачити вирву після вибуху.

Нагадуємо, що російські окупанти щонайменше чотири рази вдарили по центральній частині Харкова. Наразі відомо про шістьох постраждалих. Повітряна тривога ще триває.

війна
Кривий Ріг
обстріли
повітряна тривога
ракети
ракетний удар

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