Взрывы гремят в Белгороде — жителей предупредили о ракетной опасности

Взрыв в ночном городе. Фото: росСМИ

Сильные взрывы гремят в российском Белгороде сейчас 17 января. Жителей предупредили о ракетной опасности. По словам местного гауляйтера Гладкова, работает ПВО.

Об этом сообщают РосСМИ.

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Взрывы в Белгороде 17 января

Сообщается, что в Белгороде в России раздаются сильные взрывы. Таким образом, якобы работает ПВО.

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций предупредила жителей города и области о ракетной опасности.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "БЕЛГОРОДСКИЙ ОСВЕДОМИТЕЛЬ"

Позже губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о сбитии российской ПВО двух беспилотников.

Повреждения зафиксировали в Белгородском районе в жилом секторе — "повреждено остекление в жилом доме, кровля, произошло возгорание хозяйственного сооружения". Также в одном из поселков пропало электричество.

Соответствующие службы выехали на место. Пострадавших традиционно нет.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

Напомним, что 16 января в российском Воронеже произошла серия взрывов. В результате попадания в многоэтажке начался пожар. Речь идет о работе неизвестных беспилотников.