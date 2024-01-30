В Полтаве раздались взрывы

Пуск ОТРК "Искандер". Фото: росСМИ

В Полтавской области раздались взрывы. По предварительной информации, Россия атаковала Кременчуг с помощью ОТРК "Искандер".

Об этом сообщают ВВС Украины.

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Источник: Telegram

Также сообщается, что россияне выпустили еще одну ракету в направлении города.

Источник: Telegram

По состоянию на 20:12 карта воздушных тревог по Украине выглядит так:

Источник: alerts.in.ua

Напомним, ранее взрывы прогремели в Харькове. При этом в регионе объявлена воздушная тревога. Удар был нанесен баллистической ракетой. По информации главы ХОГА Олега Синегубова, сейчас устанавливается ее тип.