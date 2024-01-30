В Полтаве раздались взрывы
30 января 2024 20:03
обновлено: 20:16
Пуск ОТРК "Искандер". Фото: росСМИ
В Полтавской области раздались взрывы. По предварительной информации, Россия атаковала Кременчуг с помощью ОТРК "Искандер".
Об этом сообщают ВВС Украины.
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В Полтавской области раздаются взрывы
Также сообщается, что россияне выпустили еще одну ракету в направлении города.
По состоянию на 20:12 карта воздушных тревог по Украине выглядит так:
Напомним, ранее взрывы прогремели в Харькове. При этом в регионе объявлена воздушная тревога. Удар был нанесен баллистической ракетой. По информации главы ХОГА Олега Синегубова, сейчас устанавливается ее тип.
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