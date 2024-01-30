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В Полтаве раздались взрывы

30 января 2024 20:03
обновлено: 20:16
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В Полтаве раздались взрывы
Пуск ОТРК "Искандер". Фото: росСМИ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Полтавской области раздались взрывы. По предварительной информации, Россия атаковала Кременчуг с помощью ОТРК "Искандер".

Об этом сообщают ВВС Украины.

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В Полтавской области раздаются взрывы

В Полтаве раздались взрывы
Источник: Telegram

Также сообщается, что россияне выпустили еще одну ракету в направлении города.

В Полтаве раздались взрывы
Источник: Telegram

По состоянию на 20:12 карта воздушных тревог по Украине выглядит так:

В Полтаве раздались взрывы
Источник: alerts.in.ua

Напомним, ранее взрывы прогремели в Харькове. При этом в регионе объявлена воздушная тревога. Удар был нанесен баллистической ракетой. По информации главы ХОГА Олега Синегубова, сейчас устанавливается ее тип.

взрыв
Кременчуг
Украина
Полтавская область
ракеты

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