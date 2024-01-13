Воздушная тревога распространяется сейчас 13 января – пуски ракет из Ту-95 из Каспия

Ракета летит через ночное небо. Фото: Командование Воздушных Сил ВСУ

Воздушная тревога в Украине сейчас, 13 января, связана с ракетной опасностью. Ту-95, которые добрались до пусковых рубежей, осуществили пуски ракет с акватории Каспия.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .

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Украинские военные сообщают о ракетной опасности в "красных" областях. Известно, что были произведены пуски ракет с Ту-35МС.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 05:55. "Произведены пуски ракет типа Х-101/555/55 с 6Ту-95МС. Расчетное время вхождения ракет в воздушное пространство Украины 06.00 - 07.00" , - предупреждают Воздушные силы.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Обновлено 06:04. Ракетная опасность была объявлена и в Одесской, Николаевской и Херсонской областях.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

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